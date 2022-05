Gleich zu Beginn schon singt die Flöte von Ana de la Vega in Debussys Pre­lude, schwebt, dreht Pirou­etten, als schwinge sich ihre Spie­lerin auf, eine Pri­ma­bal­le­rina asso­luta des Flö­ten­spiels zu werden. Ihre Ton- und Klang­bil­dung über­zeugt durch Mühe­lo­sig­keit und Gewandt­heit. Auf ihrem Album „My Paris“ ist sie ganz in ihrer Musik, ganz in ihrem Paris. Der Stadt, in die sie einst von Sydney aus nur den Hin­flug gebucht hatte, alles auf eine Karte set­zend, um den Tönen ihres großen Vor­bilds Jean-Pierre Rampal zu folgen. Als sie in Paris ankam, hatte sie bereits nach vier Tagen kein Geld mehr. Den­noch – sie lan­dete sanft, in der Obhut eines Engels, unter den Fit­ti­chen der damals bereits über 90-jäh­rigen Madame Mou­scadet. Die kunst­sin­nige Mou­scadet, die erst 2020 als 114-Jäh­rige starb, wurde ihr in Paris müt­ter­liche Freundin und innigste Ver­traute. Diesem, ihrem Paris hul­digt die Flö­tistin de la Vega in einem facet­ten­rei­chen Kalei­do­skop mit wun­der­baren Inter­pre­ta­tionen der Werke von Gabriel Fauré, Jules Mas­senet, Cécile Cha­mi­nade, Francis Pou­lenc, Maria The­resia von Paradis, Camille Saint-Saëns, Lili Bou­langer, Wolf­gang Ama­deus Mozart, Mau­rice Ravel, Erik Satie, Georges Bizet. Stets ein­fühlsam an ihrer Seite: der exzel­lente Pia­nist Paul Rivinius.

> Auftrittstermine und weitere Informationen zur Flötistin Ana de la Vega unter: de.anadelavega.com Auftrittstermine und weitere Informationen zum Pianisten Paul Rivinius unter: paulrivinius.com