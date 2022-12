Berlin feiert 50 Jahre diplomatische Beziehungen mit der Volksrepublik China. Die Klangkörper der Stadt feiern mit. Und die Berliner Symphoniker laden unter dem Motto »East – West« am 14. Dezember 2022 in die Philharmonie.

„East – West“ lautet das Motto eines Konzerts der Berliner Sympho­niker mit Werken des west­li­chen Klassik-Reper­toires und chine­si­scher Kompo­nisten. Zum Auftakt erklingt Musik, die Fang Ming zu der Akro­batik-Tanz-Show Opera Warriors kompo­niert hat. Sie ist von Krieger-Szenen der berühmten Beijing-Oper inspi­riert.

„Äußer­lich habe ich die Schöp­fung zum Vorbild genommen, und im Inneren habe ich den Grund meiner Seele gefunden.“ Was ein chine­si­scher Meister im 8. Jahr­hun­dert über seine Malerei schrieb, trifft auch auf die tradi­tio­nelle chine­si­sche Musik zu. In bilde­rei­chen Klang­mus­tern fängt sie land­schaft­liche Stim­mungen ein, um zu einer Innen­schau zu gelangen. Eine solche musi­ka­li­sche Medi­ta­tion über eine Land­schaft bietet das Werk A Thousand Li of Rivers and Moun­tains. Zhao Li, der den Sound­track zu Filmen wie Die rote Laterne und Lebwohl, meine Konku­bine schrieb, nahm sich die gleich­na­mige Land­schafts­dar­stel­lung von Wang Hsi-Meng als Vorlage.

A Thousand Li of Rivers and Moun­tains von Wang Hsi-Meng – Vorbild für die gleich­na­mige Kompo­si­tion von Zhao Lin

Wang Hsi-Meng malte es im Alter von 18 Jahren. Zwei Jahre darauf starb er. Es ist das einzige aus der Nörd­li­chen Song-Dynastie erhal­tene Bild. Zhao Lin lässt sich von ihm zu einem epischen musi­ka­li­schen Werk anregen. „Es ist eine Ode auf Chinas tradi­tio­nelle Kultur und Philo­so­phie“, erläu­tert er. Kompo­niert im Stil abend­län­di­scher Musik, versteht es sich als Zusam­men­spiel von klas­si­scher west­li­cher Musik mit chine­si­schen Instru­menten wie der Mund­orgel Sheng, der Laute Pipa, der Röhren­spieß­laute Erhu und der Bambus­flöte.

Im Februar 1972 fand der spek­ta­ku­läre und von John Adams in seiner Oper verewigte Besuch des ameri­ka­ni­schen Präsi­denten Richard Nixon bei Mao Zedong in der Volks­re­pu­blik China statt. Im Oktober 1972 erfolgte der Besuch des deut­schen Bundes­prä­si­denten Walter Scheel in der Volks­re­pu­blik China. Es ging Scheel darum, vor dem Hinter­grund der Ostpo­litik und den komplexen Berlin-Rege­lungen auch normale Bezie­hungen zu China aufzu­bauen. Dieses Vorhaben gestal­tete sich kompli­ziert. Denn die Sowjet­union fürch­tete, durch die kommu­nis­ti­sche Bruder­macht China und die USA welt­po­li­tisch einge­kreist zu werden. Verein­bart wurde bei Scheels Besuch in Beijing die Aufnahme diplo­ma­ti­scher Bezie­hungen, und in der Folge kam es zur Eröff­nung von Botschaften in Beijing und Bonn.

Solist in Zhao Lins A Thousand Li of Rivers and Moun­tains: der Sheng-Spieler Wu Wei

Mit Song of the Yangtze River steht eines der 100 ausge­wählten Lieder auf dem Programm, mit denen die Volks­re­pu­blik China ihr 70-jähriges Bestehen feierte. Wang Shiguang kompo­nierte es 1984 mit einem Text von Hu Hongwei, dem stell­ver­tre­tenden Leiter des Shen­yang Song District Marching Song and Dance Ensem­bles. Der west­liche Teil des Programms enthält Jacques Offen­bachs Barca­role aus der Oper Hoff­manns Erzäh­lungen, die Ouver­türe Die schöne Melu­sine von Felix Mendels­sohn Bartholdy und das Lied der Marie Schlösser, die im Monde liegen aus Paul Linckes Operette Frau Luna. Die musi­ka­li­sche Leitung des Abends, der im Rahmen des kultu­rellen Austausch­pro­gramms Image China statt­findet, liegt in den Händen von Lio Kuokman. Solisten sind der Sheng-Spieler Wu Wei, der Geiger Ning Feng, die Sopra­nistin Juliane Banse und der Tenor Long Long.

