Calixto Bieito setzt am Nationaltheater Mannheim die Kammeroper Jakob Lenz von Wolfgang Rihm in Szene. Die Premiere ist am 11. Dezember 2021.

Wolfgang Rihms Kammeroper Jakob Lenz ist ein musikalisches Psychogramm. Die Musik bringt die ausweglose seelische Situation des Dichters, wie sie Georg Büchner in seiner Novelle Lenz darstellt, aufwühlend zum Ausdruck. Von Klang umsponnen, ist Lenz völlig auf sich zurückgeworfen und hilflos seinem Leiden und seiner Verzweiflung ausgeliefert. Versuche des Aufbegehrens werden erstickt von einem Schweigen und von Stimmen, die er halluziniert. Calixto Bieito setzt den Leidensweg des Dichters in die seelische Zerrüttung mit Joachim Goltz in der Titelrolle in Szene. Am Pult steht Franck Ollu.