Corinna von Rad bringt am martini-Park in Augsburg Dmitri Schostakowitschs Operette Moskau, Tscherjomuschki auf die Bühne. Die Premiere ist am 11. Dezember 2021.

Mit einer Operette versetzte Dmitri Schostakowitsch 1958 die Musikwelt in Erstaunen. Moskau, Tscherjomuschki ist eine musikalische Satire über die neu gebaute Trabantenstadt, über Wohnungsnot und Korruption. Angeregt wurde Schostakowitsch dazu von Iwan Sollertinski, den er beim Examen in Marxismus-Leninismus kennengelernt hatte. Sollertinski weckte in ihm das Interesse für Mahler, Brahms und Bruckner, aber auch für Johann Strauss und Jacques Offenbach. So betonte Schostakowitsch, dass „ein ernsthafter Komponist seine Kräfte in jedem Fach erproben sollte“, um jedoch gleichzeitig einzugestehen: „Ich vergehe vor Scham.“ Immerhin lernte er durch die Edition des Werks im Verlag Sowetski Kompositor seine dritte Ehefrau Irina Supinskaja kennen. Corinna von Rad setzt die Oper in Szene, und Iwan Demidov widmet sich der Musik, in der Schostakowitsch Schlager und Volkslieder verarbeitet und nicht nur Tschaikowski persifliert, sondern auch seine eigenen Kompositionen parodiert.