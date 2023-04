Diet­rich Fischer-Dieskau galt nach Einschät­zung der Times zu seinen Lebzeiten als „bester Lied­sänger der Welt“. Mit einer jedes Wort arti­ku­lie­renden Genau­ig­keit seines Vortrags, in dem Text und Musik gleich­be­rech­tigt neben­ein­ander standen, setzte er blei­bende Maßstäbe. Die Sopra­nistin Chris­tiane Libor und die Pianistin Claar ter Horst bringen Fischer-Dieskau anläss­lich seines 11. Todes­tages unter dem Motto „Sag an, wer lehrt dich Lieder?“ mit einer Soirée eine Hommage dar.

Eröffnet wird der Abend mit ausge­wählten Liedern von Franz Schu­bert, der Anfang und Ende von Fischer-Dieskaus sänge­ri­scher Lauf­bahn bildete. Anfang der 1970er-Jahre erhielt er von der Plat­ten­firma Deut­sche Gram­mo­phon den Auftrag, sämt­liche für eine Männer­stimme geeig­nete Schu­bert-Lieder aufzu­nehmen. Erst damals habe er, so erzählt er in seinen Erin­ne­rungen, verstanden, wie man Phrasen gestalte und ausba­lan­ciere, wie Beto­nungen zu verteilen seien und Harmonie mit Metrum koor­di­niert werde.

Gehörte der Lied­in­ter­pre­ta­ti­ons­klasse von Diet­rich Fischer-Diskau an: die Sopra­nistin Chris­tiane Libor

Chris­tiane Libor und Claar ter Horst haben beide noch mit Fischer-Dieskau gear­beitet. Libor gehörte Fischer-Dieskaus Lied­in­ter­pre­ta­ti­ons­klasse an der Hoch­schule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin an. Und Claar ter Horst beglei­tete den Unter­richt und die Meis­ter­kurse von Fischer-Dieskau. Jenes Lied, das dem Abend das Motto gibt, steht als erstes auf ihrem Programm: Geheimnis mit dem Unter­titel An F. Schu­bert. Johann Baptist Mayr­hofer, von dem Schu­bert rund 50 Lieder vertonte und zeit­weilig auch zusam­men­lebte, brachte darin seine Liebe zu Schu­bert zum Ausdruck: „Du singst und Sonnen leuchten, Und Früh­ling ist uns nah.“ Fischer-Dieskau gehörte zu jenen Inter­preten, die Schu­berts Homo­se­xua­lität nicht verleug­neten, sondern aner­kannte, dass in mehreren seiner Lieder ein Mann sich mit seinen Gefühlen an einen Mann wendet.

Beglei­tete den Unter­richt und die Meis­ter­klasse von Diet­rich Fischer-Dieskau: die Pianistin Claar ter Horst

Das Herz­stück des Lieder­abends bilden die Lieder von Hugo Wolf, jenem Kompo­nisten, mit dem Fischer-Dieskau sein gesamtes Leben zubrachte. „Ich begann mit Hugo Wolf schon in der Kriegs­ge­fan­gen­schaft in Italien: Da wir das Lager nicht verlassen durften, ließ ich mir aus einer Biblio­thek in Bologna einen Auswahl­band aus dem Italie­ni­schen Lieder­buch beschaffen und studierte die Stücke ein. Das war mein ‚erster Hugo Wolf‘. Später war dann mein erster Lieder­abend in Berlin teil­weise dem Italie­ni­schen Lieder­buch gewidmet. Und auch bei meiner ersten Kassette mit LPs in Deutsch­land handelte es sich um eine Samm­lung von Wolfs Mörike-Liedern“, erzählte er 2003 im Gespräch. Anlass war das Erscheinen der Biografie, die Fischer-Dieskau dem „Genie des deut­schen Kunst­liedes“ zum 100. Todestag widmete.

Im zweiten Teil ihres Lieder­abends widmen sich Chris­tiane Libor und Claar ter Horst den Rückert-Liedern von Robert Schu­mann sowie dem Zyklus Vier letzte Lieder von Richard Strauss. Auch zu diesem hatte Fischer-Dieskau den „enzy­klo­pä­di­schen“ Plat­ten­ver­trag erhalten, sämt­liche Lieder für Männer­stimme aufzu­nehmen. Der Lieder­abend findet im Ritter­saal von Schloss Kemp­fen­hausen in der Gemeinde Berg am Starn­berger See statt, wo Fischer-Dieskau ein großes Anwesen besaß und am 18. Mai 2012 starb.

