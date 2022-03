Das Stadtthe­ater Bre­mer­haven trauert um Leo Plet­tner. Wie das Haus am Don­ner­stagabend mit­teilte, ist der ehe­ma­lige Gen­eral­musikdi­rek­tor des Phil­har­monis­chen Orch­esters Bre­mer­haven am 22. März gestor­ben. Er wurde 81 Jahre alt.

Leo Plet­tner (gest. 2022)

Plet­tners langjähriges Wirken von 1978 bis 2000 habe das musikalis­che Gesicht des Städtis­chen Orch­esters und der gesamten Stadt geprägt, hieß es. Unvergessen seien Musikpro­duk­tio­nen von “Wozzeck” und “Salome”. Seine ambi­tion­ierte und inspiri­erte Pro­gramm­pla­nung der Sin­foniekonz­erte habe schon vor mehr als 40 Jahren in Koop­er­a­tion mit dem Deutschen Musikrat zeit­genös­sis­che Werke auf die Bühne gebracht.

Plet­tner hat in Frankfurt/Main Klavier und Dirigieren studiert. Seine ersten Engage­ments führten ihn an die Städtis­chen Büh­nen in Mainz und in Essen. Später hat er an der Uni­ver­sität für Musik und Darstel­lende Kun­st in Wien junge Sänger und Diri­gen­ten unterrichtet.

Bis zulet­zt habe Plet­tner, gesund­heitlich schw­er angeschla­gen, gele­gentlich Sin­foniekonz­erte in Bre­mer­haven besucht. “Seine Ver­bun­den­heit mit dem Haus und ’seinem’ Orch­ester war sehr tief”, hieß es. “GMD Marc Nie­mann, das Phil­har­monis­che Orch­ester sowie das Stadtthe­ater Bre­mer­haven wer­den sein Andenken stets in Ehren halten.”

