Das Dorotheum in Wien versteigert am 7. September 2022 den Nachlass der 2021 verstorbenen Koloratursopranistin Edita Gruberová.

Nach einem letzten Auftritt als Elisa­betta in Gaetano Doni­zettis Oper Robert Devereux an der Baye­ri­schen Staats­oper verstarb Edita Gruberová am 18. Oktober 2021 in Zürich. Fünf Jahr­zehnte war sie auf der Bühne gestanden und als „Königin des Belcanto“ gefeiert geworden. Doch sie war auch eine leiden­schaft­liche Samm­lerin. Wie Gruber­ovás Tochter erzählt, habe ihr Haus einem Museum gegli­chen. Sie habe von Noten und Fotos über Auto­grafen und Gemälde verschie­dene Objekte gesam­melt, die sie auch gern ausge­stellt habe.

Gruber­ovás Erben haben nun das Doro­theum in Wien beauf­tragt, ihren Nach­lass zu verstei­gern. Insge­samt stehen über 150 Aukti­ons­lose zur Verstei­ge­rung. Geboten werden kann online.

Rufpreis 100 Euro: Edita Gruberová mit Riccardo Muti

Beson­ders wert­voll seien für Gruberová Erin­ne­rungs­stücke von Persön­lich­keiten gewesen, die sie sehr verehrt habe. Eine persön­liche Freund­schaft habe zwischen ihr und dem Maler Ernst Fuchs bestanden, der sie mehr­fach porträ­tiert habe, als Die Kame­li­en­dame (Euro 7.000), Königin der Nacht (Euro 7.000) oder als Gruberova Prima­donna (Euro 3.500).

Rufpreis 7.000 Euro: Edita Gruberová als DIe Kame­li­en­dame auf einem Gemälde von Ernst Fuchs

Zahl­reiche Roben und Bühnen­kos­tüme sowie „Schmuck­stücke mit Perlen, Diamanten und Farb­steinen“ hätten sich eben­falls im Nach­lass befunden, darunter die „in oran­ge­far­benem Seiden­taft mit silber­far­bener Spitze und Pail­let­ten­sti­ckerei gefer­tigte Konzer­trobe“, die Gruberová bei ihrem aller­letzten Auftritt am 20. Dezember 2019 in der Stadt­halle Gerst­hofen getragen habe. Auch die Krone der Elisa­betta aus Doni­zettis Roberto Devereux, die Gruberová anläss­lich ihrer letzten Vorstel­lung als Elisa­betta an der Baye­ri­schen Staats­oper in München am 27. März 2019 über­reicht worden sei, werde verstei­gert.

Rufpreis 300 Euro: Die Krone der Elisa­betta an der Baye­ri­schen Staats­oper

> Weitere Informationen und Abbildungen der Auktionslose auf der Website des Wiener Dorotheums: www.dorotheum.com