„Ich schrieb ein Quar­tett, das für nie­man­den einen Nut­zen hat und ein ide­el­ler Fehl­schlag ist“, teil­te Dmi­tri Schosta­ko­witsch 1960 aus Goh­risch sei­nem Kom­po­nis­ten­freund Isaak Glik­man mit. Die­ses Ach­te Quar­tett, dem Schosta­ko­witsch sich in dem idyl­li­schen Kur­ort zuwand­te, ist sein per­sön­lichs­tes Werk und das ein­zi­ge, das er außer­halb der Sowjet­uni­on kom­po­nier­te. Die unver­mu­te­te Ruhe des land­schaft­li­chen Para­die­ses der Säch­si­schen Schweiz, in der er „schöp­fe­ri­sche Arbeits­be­din­gun­gen“ fand, reg­te ihn an, den Blick zurück auf sein Leben zu rich­ten und die Schre­cken der Sta­lin­zeit kom­po­si­to­risch auf­zu­ar­bei­ten. Begin­nend mit sei­nem musi­ka­li­schen Mono­gramm D-Es-C-H, schuf er ein Werk vol­ler bio­gra­fi­scher Bezü­ge und Zita­te, und ver­fass­te damit ein musi­ka­li­sches Epi­taph auf sich selbst. „Dem Kom­po­nis­ten die­ses Werks zum Gedächt­nis, so könn­te man auf das Deck­blatt schrei­ben“, schlug er denn auch vor.

50 Jah­re spä­ter kam das Werk ein­zig­ar­ti­ger Aus­drucks­kraft bei den ers­ten Schosta­ko­witsch Tagen genau an jenem Ort zur Auf­füh­rung, an dem es ent­stand. Zehn Jah­re spä­ter erklingt es erneut, wenn das Fes­ti­val sein Jubi­lä­um fei­ert. Das Qua­tu­or Danel, in des­sen Reper­toire rus­si­sche Kom­po­nis­ten einen her­aus­ra­gen­den Platz ein­neh­men, spielt es im Eröff­nungs­kon­zert mit Wer­ken der bei­den ande­ren gro­ßen rus­si­schen Kom­po­nis­ten des 20. Jahr­hun­derts Igor Stra­win­sky, den Schosta­ko­witsch hym­nisch lob­te, und Ser­gei Pro­kof­jew, den er mit kri­ti­scher Iro­nie betrach­te­te. 2010 rie­fen der dama­li­ge Dra­ma­turg der Säch­si­schen Staats­ka­pel­le Dres­den, Tobi­as Nie­der­schlag, und begeis­ter­te Mit­strei­ter aus Goh­risch und Dres­den in einem land­wirt­schaft­li­chen Ber­ge­raum, vor des­sen Toren auf­ge­schich­te­te Heu­bal­len ein Frei­luft-Ves­ti­bül bil­de­ten, das Fes­ti­val ins Leben. Und schon nach der ers­ten Aus­ga­be, bei der Schosta­ko­witschs Freund, Bio­graf und Kom­po­nis­ten­kol­le­ge Krzy­sztof Mey­er einen bewe­gen­den Vor­trag hielt, stand der Ent­schluss fest, dass es wei­ter­ge­hen müs­se. Schosta­ko­witsch ver­kör­pert das Gewis­sen der Genera­ti­on, die in der Höl­le des Sta­li­nis­mus leb­te. In Zei­ten, in denen die Men­schen­wür­de mit Füßen getre­ten wur­de und die Kriegs­tra­gö­die Russ­land über­flu­te­te, stell­ten sei­ne Wer­ke ein Sym­bol der Wahr­heit dar. Das Dra­ma des schöp­fe­ri­schen Genies im Zeit­al­ter des Tota­li­ta­ris­mus nicht in Ver­ges­sen­heit gera­ten zu las­sen und die gran­dio­se Musik, die dar­in wur­zelt, zu fei­ern, ist das Ver­dienst die­ses in Deutsch­land ein­ma­li­gen Fes­ti­vals.

„Das Groß­ar­ti­ge ist“, erklärt Nie­der­schlag, „dass die Musik von Schosta­ko­witsch für uns ein Kom­pass gewor­den ist, um auch ande­re Wer­ke und Kom­po­nis­ten des 20. und 21. Jahr­hun­derts zu ord­nen und zu hören.“ So gelan­gen in einem Kam­mer­kon­zert zwei kürz­lich auf­ge­tauch­te Lie­der ohne Wor­te für Vio­li­ne und Kla­vier des pol­ni­schen Schosta­ko­witsch-Freun­des Mie­c­zysław Wein­berg zur Urauf­füh­rung, des­sen durch die jüdi­sche Folk­lo­re inspi­rier­te Musik erst seit weni­gen Jah­ren ent­deckt wird. Und in der Kam­mer­ma­ti­nee gibt es das „Grand Duet“ für Cel­lo und Kla­vier von Gali­na Ust­wol­ska­ja, der Schü­le­rin und rät­sel­haf­ten Gelieb­ten Schosta­ko­witschs. Welt­wei­te Aner­ken­nung pro­phe­zei­te er ihrer Musik, die sie aller­dings erst nach dem Tod ihrer Schöp­fe­rin fand. Auch an die Kin­der ist gedacht. Die Schau­spie­le­rin Isa­bel Kara­jan erar­bei­tet mit der aus Mit­glie­dern der Säch­si­schen Staats­ka­pel­le Dres­den bestehen­den Kapel­le 21 und dem Raschèr Saxo­pho­ne Quar­tet, das in die­sem Jahr sein 50. Jubi­lä­um fei­ert, einen Auf­füh­rungs­abend mit Pro­kof­jews Sin­fo­ni­schem Mär­chen „Peter und der Wolf“. Der Inter­na­tio­na­le Schosta­ko­witsch Preis Goh­risch geht im Jubi­lä­ums­jahr an den let­ti­schen Diri­gen­ten Andris Nel­sons, der ein ambi­tio­nier­tes Ein­spie­lungs­pro­jekt aller 15 Schosta­ko­witsch-Sin­fo­ni­en in Angriff genom­men hat.

www.schostakowitsch-tage.de