Helmut Lachenmann – My Way ist der Titel eines Filmporträts von Wiebke Pöbel, das am, 6. Dezember 2020 im SWR Fernsehen gezeigt wird. Anschließend ist es 30 Tage lang in der ARD-Mediathek verfügbar.

Der Film zeigt Lachenmann auf der Probe mit Sir Simon Rattle und den Berliner Philharmonikern. Er folgt ihm in sein Zuhause in Leonberg bei Stuttgart, nach Venedig und in sein Chalet über dem Lago Maggiore, wohin Lachenmann sich zum Komponieren zurückzieht. Als Sohn einer Pfarrersfamilie kam Lachenmann in Stuttgart zur Welt, wo er zunächst an der Musikhochschule studierte, ehe er Luigi Nono nach Venedig folgte. 1973 kehrte er nach Stuttgart zurück.

Eingeblendet in den Film sind Ausschnitte aus der choreografierten Fassung, die Christian Spuck in der Spielzeit 2019/2020 für das Zürcher Ballett aus Lachenmanns Oper Das Mädchen mit den Schwefelhölzern erstellte. Als „Musik mit Bildern“ bezeichnete Lachenmann das Werk, in dem Hans Christian Andersens sozialkritisches Märchen die Grundlage für eine Auseinandersetzung über Gerechtigkeit, Erkenntnis und künstlerisches Handeln bildet.

Zurück geht der Wiebke Pöbels Film auf ein Projekt zu Lachenmanns 80. Geburtstags. Ein Jahr lang wurden damals europaweit von verschiedenen Orchestern alle Orchesterwerke Lachenmanns aufgeführt. Und während Lachenmann zu den jeweiligen Konzerten reiste, die 2015 unter dem Titel „Lachenmann Perspektiven“ in einer siebenteiligen DVD-Reihe erschienen, begleitete Wiebke Pöbel ihn.