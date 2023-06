Will­kommen in der neuen Klas­sik­Woche,

heute mit leider mit zu viel Rechtsd­rall, mit Netz-Spaß über die Ernen­nung von Jonas Kauf­mann in Erl und einer drama­ti­schen Studie über die Rele­vanz von Kultur in Deutsch­land.

Rechte in Öster­reich: Hinter­häu­sers Salto Mortale

Neuer­dings ist Öster­reichs Rechts-Partei (FPÖ) Teil der Salz­burger Landes­re­gie­rung von Landes­haupt­mann Wilfried Haslauer. Zahl­reiche Künst­le­rInnen haben dagegen protes­tiert, unter anderem Schau­spieler Corne­lius Obonya. Nur Salz­burgs Fest­spiel-Inten­dant Markus Hinter­häuser plädiert – wenn auch selber kein FPÖ-Fan – für Zurück­hal­tung. Im Stan­dard sagt er: „Der Aufruf von Corne­lius Obonya ist von einer bemer­kens­werten gedank­li­chen Schlicht­heit.“ Klar, Hinter­häuser hat seinen Job dem neuen FPÖ-Koali­tionär Haslauer von der ÖVP zu verdanken. Darauf ange­spro­chen, antwortet er in typisch belei­digtem Unterton: „Das musste ja kommen. Aber, verzeihen Sie, so läppisch sollte man das nicht sehen. Noch einmal: Mir ist diese Koali­ti­ons­va­ri­ante alles andere als sympa­thisch, ich habe sie mir nicht gewünscht, aber sie ist nun einmal poli­ti­sche Realität.“ Viel­leicht sollte Hinter­häuser den Der Stan­dard aus dem Jahre 2000 lesen, da hat er selber noch mit Furor den dama­ligen Salz­burg-Inten­danten Gerard Mortier ange­griffen, nicht genü­gend gegen die FPÖ-Regie­rungs­be­tei­li­gung von Jörg Haider getan zu haben.

Als Hinter­häuser noch Haltung hatte, sagte er: „Jeder, der noch über einen Funken poli­ti­sche Intel­li­genz verfügt, muss in dieser Situa­tion seine Abscheu und seinen Wider­stand gegen diese Regie­rungs­form arti­ku­lieren.“ Mortier hatte damals mit Rück­tritt gedroht und diesen erst zurück­ge­zogen, nachdem 200.000 Menschen in Wien gegen die Rechts-Rechts Regie­rung protes­tiert hatten. Wie wichtig wäre es, wenn gerade Intel­lek­tu­elle wie Hinter­häuser auch jetzt wieder erklärten, dass die äußere Rechte eben KEINE Norma­lität im Polit-Betrieb sein sollte – erst recht nicht, wenn es, wie in Salz­burg, Alter­na­tiven gegeben hätte. Hinter­häuser fehlt aber leider das Format eines Mortier – er bleibt inhalt­lich wie poli­tisch: ein Oppor­tu­nist (für meinen ausführ­li­chen Kommentar klicken Sie einfach oben auf das Bild).

Rechte in Deutsch­land

Ich war gar nicht sicher, ob ich es falsch fand, dass der Cellist und AfD-Bundes­tags­ab­ge­ord­nete Matthias Moos­dorf bei einer Veran­stal­tung der Thea­ter­aka­demie August Ever­ding aufge­treten ist. Ich tendiere dazu, das eher okay zu finden. Aber dann habe ich gelesen, wie Moos­dorf verbal auf seine Kritiker losge­gangen ist: Von „Ratten“ hat er geschrieben, von „Kaker­laken“, „von Subjekten“, die der „Arbeit zuge­führt“ werden müssten. Moos­dorf hat die Kollegen Alex­ander Strauch, Moritz Eggert und Arno Lücker vom Bad Blog Of Musick hemmungslos mit Nazi-Schimpf über­schüttet und seine Kritiker am Ende noch als Anti­se­miten und als neue Nazis umge­deutet. Klar: Das bedient die eigene, rechte Bubble, und Moos­dorfs Face­book-Post wurde mehr als 100 Mal geteilt – immerhin hat auch die Süddeut­sche ohne Schaum vor dem Mund berichtet. Am Ende ist es eben doch die Sprache, an der man den Frust erkennt – und die Menschen­ver­ach­tung der Menschen. Nach Moos­dorfs Äuße­rungen würde ich ihm mein Wohn­zimmer auch nicht mehr für Auftritte zur Verfü­gung stellen. Die Thea­ter­aka­demie erklärte inzwi­schen: „Wir bedauern, dass an dieser Gast­ver­an­stal­tung offen­kundig ein Musiker betei­ligt war, dessen Werte denen der Thea­ter­aka­demie August Ever­ding diame­tral entge­gen­stehen.“

Finde ich gut, geh« ich nicht hin!

Letzte Woche sorgte eine Befra­gung des Liz Mohn Centers der Bertels­mann Stif­tung für aller­hand Debatten. Der Rele­vanz­mo­nitor Kultur fand heraus: Ein Groß­teil der Deut­schen (91 Prozent) will Theater zwar der nächsten Gene­ra­tion über­geben und hält sie für einen Teil der deut­schen Iden­tität, aber faktisch besu­chen nur wenige Menschen die Häuser. 17 Prozent wollen kosten­lose Karten, 28 Prozent güns­ti­gere Tickets. Müssen wir da viel­leicht radikal umdenken? Ist es bei einer mit 150 Euro bezu­schussten Karte nicht auch egal, ob sie am Ende fünf oder 50 Euro kostet? Eben­falls wurde heraus­ge­funden: Die Mehr­heit der Menschen will im Theater lachen. Aber 43 Prozent fordern explizit künst­le­ri­sche Expe­ri­mente, 61 Prozent poli­ti­sche Diskus­sionen auf der Bühne. Nur 63 Prozent wollen Klas­siker sehen, 73 Prozent dagegen neue und aktu­elle Stücke. Unter­schätzt das Publikum nicht! Denn – auch das zeigt die Studie – es hat durchaus krea­tive Ideen: Ein großer Teil der Befragten wünscht sich mehr Offen­heit im Theater, mehr Auftritts­mög­lich­keiten für Laien­gruppen, oder: mehr Leben in der Bude! Wer keine Lust hat, die ganze Studie zu lesen, Doro­thea Gregor vom Liz Mohn Center der Bertels­mann Stif­tung und ich bespre­chen sie in unserer neuen Ausgabe von Alles klar, Klassik? mit Domi­nique Meyer, Matthias Schulz, Sarah Wedl-Wilson, Simone Doll­mann, Jacob Bilabel und vielen anderen (hier für alle gängigen Player, wenn Sie den Podcast kostenlos auf Spotify hören wollen, einfach unten aufs Bild klicken).

ERLe­digt: Jonas Kauf­mann wird Inten­dant

Wie das wohl wird? Muss das ZDF zu Weih­nachten jetzt von Dresden nach Erl ziehen? Wird Chris­tiane Lutz nun sämt­liche Wagner-Opern bis 2056 insze­nieren? Oder wird der Fest­spielort in Tirol zum Sony-Impe­rium? Klavier­abende mit Igor Levit und Strauss-Lieder mit Rachel Willis-Sørensen? Wie auch immer: 43 Kandi­da­tInnen, die sich aufwen­diger beworben hatten, wurde kurzer­hand abge­sagt, als Haupt­sponsor Hans Peter Hasel­steiner witterte, dass Jonas Kauf­mann Nach­folger von Bernd Loebe als Inten­dant am Fest­spiel­haus in Erl werden könnte. Eine Ernen­nung „primus et unicus“, wie es hieß. Am Ende zählt in Erl nicht die Qualität, sondern der Name. Das erin­nert ein biss­chen an die Verpflich­tung von Oliver Kahn als Bayern-Manager. Dort wurde aller­dings schnell klar: Wer gut spielt, plant noch lange nicht gut. Viele Reak­tionen im Netz waren humor­volle Höchst­leis­tungen: „ERLe­digt“, hieß es auf Twitter, oder „Singt er jetzt wenigs­tens weniger?“ – Ich speku­lierte, ob Öster­reich dann bald Plácido Domingo für die Salz­burger Fest­spiele benennt, Elīna Garanča für Grafenegg und Anna Netrebko für Bregenz? Auf Face­book kommen­tierte Marlis Petersen mit Augen­zwin­kern, man solle sie bitte nicht vergessen! Kauf­mann hat in letzter Zeit immer wieder kritisch gegen das Regie­theater pole­mi­siert. Erl dürfte zum Hort des Gesterns werden. Kauf­manns Vertrag läuft bis 2030. Und er hat ange­kün­digt, in Erl auch singen zu wollen.

Florenz vor der Pleite

Dass auch alte Inten­danten-Haudegen nicht immer alles richtig machen, zeigt sich derzeit in Florenz: Das Teatro del Maggio Musi­cale Fioren­tino räumt die Ära von Alex­ander Pereira auf und muss 8,5 Millionen Euro Defizit ausglei­chen. Gegen den Ex-Inten­danten ermit­telt die Staats­an­walt­schaft: Sänge­rInnen klagen und das Maggio Musi­cale über­legt, ob es sein Archiv verkaufen muss, um zu über­leben.

Perso­na­lien der Woche

Die Zeit debat­tiert mal wieder, ob Milli­ardär Klaus-Michael Kühne der Stadt Hamburg ein neues Opern­haus schenken soll. Und kommt zur Erkenntnis: Das würde die Akzep­tanz­krise des (eigent­lich ja schönen) Hauses auch nicht lösen. +++ Aus gege­benem Anlass. Eine Geigerin hatte ihre 100.000-Euro-Geige in einem Zug vergessen. Im rbb erzählt der Direktor des Deut­schen Symphonie-Orches­ters Berlin, Thomas Schmidt-Ott, über Verlust­angst, Musiker im Bistro und Taschen­tü­cher. +++ Anna Netrebko verkauft angeb­lich ihr New-York-Appart­ment in der Nähe des Lincoln Square – das berichtet das Online­portal Opera­wire. Zuvor hatte die MET bekannt gegeben, dass sie die Sängerin derzeit auf Grund ihrer Nähe zu Russ­land nicht mehr enga­gieren will. +++ Seit 1.000 Tagen wird die bela­ru­si­sche Oppo­si­tio­nelle Maria Kales­ni­kava einge­sperrt, seit Monaten dürfen ihre Verwandten nicht mehr spre­chen. Auch von anderen bekannten poli­ti­schen Gefan­genen gibt es keine Nach­richten, der Spiegel versucht, sich der poli­ti­schen Akti­vistin und der klas­si­schen Flötistin anzu­nä­hern. +++ Sie war eine der meist gespielten Kompo­nis­tinnen unserer Zeit und wurde von vielen Kolle­gInnen geschätzt. Nun ist die Finnin Kaija Saariaho mit 70 Jahren an den Folgen eines Gehirn­tu­mors verstorben.

Und wo bleibt das Posi­tive, Herr Brüg­ge­mann?

Ja, wo zum Teufel bleibt es denn? Viel­leicht diese Woche ja in Basel. Denn dort hat man einige Umfrage-Ergeb­nisse der Bertels­mann-Studie schon voraus­ge­sehen: Viele Menschen erwarten mehr Laien­gruppen an unseren Thea­tern. Das Theater Basel betreibt dafür ein „Foyer Public“, ein offenes Foyer: Hier können alle, die wollen, zusam­men­sitzen, spielen, lesen, chillen, tanzen, arbeiten oder einfach da sein. Der Raum lädt zu unter­schied­lichsten Akti­vi­täten ein, ist konsum­frei und von Dienstag bis Sonntag jeweils von 11:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. „Nutzt die Bühnen, die Frei­flä­chen, die Work­shop-Räume, die Arbeits­plätze, die Zweig­stelle der GGG Stadt­bi­blio­thek, die Sofagruppen, die Kinder­ecke und vieles mehr“, heißt es auf der Website des Thea­ters. So könnte es aussehen, wenn unsere Insti­tu­tionen ihre Türen öffnen!

In diesem Sinne: Halten Sie die Ohren steif!

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

brueggemann@​crescendo.​de