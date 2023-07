Will­kommen in der neuen Klas­sik­Woche,

heute geht es um den Gute-Laune-Thie­le­mann, um Zoff in Karls­ruhe, um einen Sturm im Bayreu­ther Wasser­glas und West-Verbote in Belarus und aller­hand Perso­na­lien.

Bayreu­ther Hick­hack

Eigent­lich hatten wir im letzten News­letter das Bayreuth-Regie-Bashing von Ex-Inten­danten-Opi Ioan Holender ja bereits als senile Verwir­rung abgetan, die es nur durch die Promi-Geil­heit der öster­rei­chi­schen Zeitung Die Presse zu einer Meldung geschafft hat. Aber weil die Zeit vor den Fest­spielen tradi­tio­nell die Zeit der (realen oder aufge­bla­senen) Skan­dale ist, hat sich diese Woche so ziem­lich jeder an Holen­ders Quatsch abge­ar­beitet. Nun bin ich als Mode­rator der Open Airs und des Kino­pro­gramms befangen. Aber es war schon inter­es­sant, zu verfolgen, wie Holender sich mit seinem Text ins eigene Knie geschossen und all jene demon­tiert hat, mit denen er an einem Strang zieht: In verschie­denen Zeitungen (etwa in der Abend­zei­tung München) wurde speku­liert, dass Chris­tian Thie­le­mann Holender den Text „diktiert“ habe, um sich an Katha­rina Wagner für seinen Raus­wurf zu rächen, der Münchner Merkur ordnete die Lage sach­lich ein, und selbst Jan Brach­mann in der FAZ kommen­tierte, dass es doch gut sei, wenn man endlich spontan nach Bayreuth fahren könne und lobte das Programm. Fakt ist, dass die Karten­preise (bis zu 459 Euro) sehr hoch sind (was Wagner bereits im Inter­view einge­räumt hat) und dass ausge­rechnet die Freunde der Bayreu­ther Fest­spiele um ihren streit­baren Chef Georg von Walden­fels die Situa­tion mit ins Rollen gebracht haben, da sie beson­ders ihre Ring-Kontin­gente (die spontan nur schwer zu verkaufen sind) nicht abge­rufen haben.

Robert Braun­müller subsu­miert das alljähr­liche Stroh­feuer so: „Man mag den unter ungüns­tigen Bedin­gungen heraus­ge­brachten Ring von Valentin Schwarz für miss­lungen halten. Aber Ring-Leichen gibt es auch anderswo. Die übrigen Insze­nie­rungen bieten eine Viel­falt künst­le­ri­scher Hand­schriften. Roland Schwabs Tristan rückt die Musik in den Vorder­grund, Tobias Krat­zers Tann­häuser ist mehr sati­ri­scher Kommentar. Für die von Holender bestrit­tene Attrak­ti­vität Bayreuths bei Sängern spricht es, dass alle krank­heits­be­dingten Absagen zuletzt erst­klassig ersetzt werden konnten.“ Es war einfach nicht klug, beim Angriff auf die Fest­spiele auf einen eitlen Ex-Inten­danten zu setzen, dem nicht mehr klar zu sein scheint, dass die Welt sich weiter gedreht und die Ansprüche an Opern­häuser und Fest­spiele heute andere sind. Mehr noch: Ohne neue Lesarten, ohne eine Öffnung zu Kindern und Jugend­li­chen und zur Stadt wären Fest­spiele wie Bayreuth schon viel früher in die Kritik geraten. Und so sitzt Katha­rina Wagner wegen der argu­men­ta­tiven und stra­te­gi­schen Dumm­heit ihrer Gegner noch fester im Sattel als sowieso.

Der Gute-Laune-Thiele-Mann

Sylt und Salz­burg sind die Stationen von Chris­tian Thie­le­mann diesen Sommer. Und es ist schon ein wenig verwun­der­lich, dass der Diri­gent derzeit haupt­säch­lich dazu befragt wird, wie es ist, wenn er irgendwo nicht diri­giert – wie diese Fest­spiele in Bayreuth (die dpa hat dieses viel­zi­tierte Inter­view geführt). Ich wurde immer wieder dafür kriti­siert, dass ich in diesem News­letter berichtet hatte, dass sein Vertrag bei den Salz­burger Oster­fest­spielen wohl nicht mehr verlän­gert würde, ebenso wie sein Vertrag bei der Säch­si­schen Staats­ka­pelle und dass auch Thie­le­manns Job als Musik­di­rektor bei den Bayreu­ther Fest­spielen wackelte. Für viele Lese­rinnen und Leser schien das undenkbar, und ich bekam (als Über­bringer der Nach­richten) aller­hand Schmäh­briefe. Doch es ist so gekommen, und Thie­le­mann scheint das Frei­sein nun auch erst einmal zu genießen (was er auch in unserem Gespräch betonte). Letzte Woche feierte er beim Sympho­nie­or­chester des Baye­ri­schen Rund­funks (BRSO) Erfolge, davor bei der Staats­ka­pelle Berlin (und natür­lich immer wieder in Wien). In einem sechs­sei­tigen Artikel über den Wandel der Berliner Klassik-Szene für den Cicero habe ich letzte Woche noch speku­liert, dass Thie­le­mann für viele nun wohl als der rich­tige Chef für die Staats­ka­pelle Berlin gelte (das Haus könnte sich mit ihm in Berlin in der eigenen Tradi­tion einrichten). Tatsäch­lich ist derweil hinter vorge­hal­tenen Händen aber immer öfter zu hören, dass die desi­gnierte Inten­dantin Elisa­beth Sobotka dem Berliner Orchester (das intern bereits für Thie­le­mann gestimmt habe) erklärt hätte, dass er nicht zu ihrem Favo­ri­ten­kreis zähle (bestä­tigen wollte das niemand). Und auch poli­tisch scheinen die Bedenken zu wachsen – wohl auch mit Blick auf die Ioan-Holender-Intrigen bei den Bayreu­ther Fest­spielen. Niemand will einen Chef, bei dem Loya­lität (auch gegen­über seinen alten Arbeit­ge­bern) nicht Grund­lage des Deals ist. Es bleibt also span­nend in Berlin.

Perso­na­lien der Woche I

In Erl läuft der Ring des Nibe­lungen in der Regie von Brigitte Fass­baender, und die nimmt kein Blatt von den Mund, was den desi­gnierten Inten­danten Jonas Kauf­mann betrifft und den Umgang mit dem amtie­renden Inten­danten Bernd Loebe. Der sei „kalt­schnäuzig abge­fer­tigt“ worden, sagt Fass­baender der Tiroler Zeitung und kriti­siert damit auch Erl-Geld­geber Hans Peter Hasel­steiner. +++ So weit ist es gekommen: Anna Netrebko will im Wiener Konzert­haus auftreten, in einer konzer­tanten Version von La traviata – natür­lich mit ihrem Mann Yusif Eyvazov, begleitet von der Phil­har­monie Baden-Baden. Na denn. +++ Woher kommt eigent­lich die Wut der älteren Gene­ra­tion? Nun polterte auch Riccardo Muti in El País gegen jüngere Diri­gen­tInnen, die sich nicht vorbe­reiten (die Musi­ke­rInnen sind oft besser vorbe­reitet als die Diri­gen­tInnen) und gegen Regis­seu­rInnen, die sich angeb­lich nicht mit der Oper ausein­an­der­setzen. Ist ein Diri­gent für eine derar­tige Entwick­lung nicht mitver­ant­wort­lich? Und wo bleibt das Wohl­wollen des alters­weisen Mannes? +++ Der deut­sche Direktor der Uffi­zien in Florenz, Eike Schmidt, verliert seinen Posten. Die maxi­male Amtzeit für den Posten wurde auf acht Jahre begrenzt. Schmidt betont, seine Abset­zung habe nichts mit Auslän­der­feind­lich­keit der Meloni-Regie­rung zu tun. Aber es ist offen­sicht­lich, dass Italiens Rechte Ausländer in Kultur-Jobs nicht gerne sehen: ein Trend, der auch den Inten­danten der Mailänder Scala, Domi­nique Meyer, treffen könnte (hören Sie auch den Podcast zu Klassik in natio­na­lis­ti­schen Regie­rungen mit Fabio Luisi und Ádám Fischer).

Die neue rbb-Inten­dantin Ulrike Demmer hatte es bereits vorweg­ge­nommen, nun wird immer klarer: Die ARD-Hörfunk­pro­gramme in Sachen Kultur werden wohl in Zukunft am Abend zusam­men­ge­legt. Das ist ein harter Einschnitt. Was das für Radio­or­chester bedeutet und für den Stel­len­wert der Kultur im öffent­lich-recht­li­chen Rund­funk gene­rell, ist ein großes Thema, dem wir uns an anderer Stelle widmen. Der Bad Blog of Musick beschäf­tigt sich seit 2020 mit der Abschaf­fung der Kultur im Radio – und schlägt schon mal Alarm!

Zoff in Karls­ruhe

Der desi­gnierte Inten­dant Chris­tian Firm­bach hat sich beim Macht­poker bereits vor Amts­an­tritt verzockt und steht nun vor einem Scher­ben­haufen: Gene­ral­mu­sik­di­rektor Georg Fritzsch darf bis Sommer 2027 in Karls­ruhe bleiben (85 Prozent der Musi­ke­rInnen haben sich für ihn ausge­spro­chen). Über ein halbes Jahr lang gab es erbit­terten Streit um seine Vertrags­ver­län­ge­rung. Marie-Domi­nique Wetzel erklärt den Macht­poker am Badi­schen Staats­theater für den SWR: „Eins ist klar geworden: Die Mitar­bei­tenden des Badi­schen Staats­thea­ters wollen keinen Allein­herr­scher mehr an ihrer Spitze. Das Macht­ge­baren von Chris­tian Firm­bach hat böse Erin­ne­rungen wach­ge­rufen an den auto­ri­tären Führungs­stil des früheren Gene­ral­inten­danten Peter Spuhler. Dem neuen Mann an der Spitze nur den Titel ‚General‘ aus der Stel­len­be­schrei­bung zu strei­chen, reicht eben nicht aus, um wirk­lich einen neuen Führungs­stil zu etablieren.“

Minsk will keine west­li­chen Musi­ke­rInnen

Es ist wunderbar, wenn dieser News­letter zu Diskus­sionen führt. Mich hat der Diri­gent Wilhelm Keitel ange­schrieben: Er hat jahre­lang im bela­ru­si­schen Minsk gewirkt und – aus alter Verbun­den­heit – auch nach dem Über­fall Russ­lands auf die Ukraine am Bolschoi in Minsk diri­giert. Wir haben tele­fo­niert, und Keitel erklärte, dass es viele Menschen gäbe, für die gerade die Orchester ein Rück­zugsort waren – viele Musi­ke­rinnen und Musiker seien inzwi­schen aller­dings geflohen oder suchten nach Stellen im Westen. In seiner deut­schen Heimat hat Keitl ein Orchester mit haupt­säch­lich ukrai­ni­schen Musi­ke­rInnen und Musi­kern gegründet und ihnen erklärt, warum er auch weiterhin (in Absprache mit dem deut­schen Botschafter) nach Belarus fahre („viele haben meine Erklä­rung akzep­tiert, einigen fiel es schwer“). In unserem Gespräch wurde klar, wie unüber­schaubar die Situa­tion zuweilen ist. Dass Teodor Curretzis in Russ­land diri­giert, hält Keitel für unzu­mutbar, da der sich nicht erklärt und sich nicht eindeutig gegen die Inva­sion in der Ukraine ausge­spro­chen habe. Keitel selber beob­achtet, dass die Politik von Alex­ander Lukaschenko längst erbar­mungslos sei. Inzwi­schen hat er auch erfahren müssen, dass Minsk inzwi­schen kein Inter­esse mehr an Offen­heit hat: West­liche Musiker werden von Belarus nicht mehr einge­laden – das gilt neuer­dings auch für Keitel.

Perso­na­lien der Woche II

Expe­ri­ment Klassik: Während Simon Rattle den Sieg­fried diri­giert hat, trug er eine Brille, mit der Wissen­schaftler der Ludwig-Maxi­mi­lians-Univer­sität München und der Univer­sity of London seine Augen­be­we­gungen gemessen haben: Mit den Ergeb­nissen will man der KI beibringen, besser mit Gruppen zu inter­agieren. +++ Es kommt einem so vor, als habe er die Säch­si­sche Staats­ka­pelle schon seit einiger Zeit abge­ta­kelt, in Wahr­heit hat der Italiener Daniele Gatti erst jetzt seinen Vertrag als Chef­di­ri­gent unter­schrieben. Sein Amt tritt er am 1. August 2024 an. Span­nend geht anders. +++ „Mit seiner schönen, umfang­rei­chen Stimme, die sich durch eine glän­zende Höhe auszeich­nete, seinem enga­gierten Schau­spiel und seiner humor­volle Art gehörte Graham Clark von 1981 bis 2004 zu den großen Publi­kums­lieb­lingen der Bayreu­ther Fest­spiele.“ So verab­schie­dete sich der Nord­baye­ri­sche Kurier vom Opern­sänger Graham Clark, der am Donnerstag im Alter von 81 Jahren verstorben ist. Auch für mich persön­lich war sein Tod Anlass für eine gedank­liche Zeit­reise durch Auffüh­rungen, denen er durch seinen fesselnden Spiel­cha­rakter so viele Ecken und Kanten gegeben hat.

Und wo bleibt das Posi­tive, Herr Brüg­ge­mann?

Ja, wo zum Teufel bleibt es denn? Viel­leicht ja hier: Alle reden über den Nach­wuchs in der Musik. Daniel Hope und ich haben uns beim Schleswig-Holstein Musik Festival mit jungen Menschen unter­halten – für ein Podcast-Projekt. Das Thema: Musik­me­tro­pole London. Daniel Hope beant­wortet Fragen zu Klassik und Popmusik, zur Krönung, zur briti­schen Hofmusik und zur Tradi­tion der Kastraten.

In diesem Sinne: Halten Sie die Ohren steif!

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

