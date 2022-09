Will­kommen in der neuen Klas­sik­Woche,

heute mit der Nach­richt, wie Bayreuth auf sexu­elle Beläs­ti­gung reagiert hat, mit Cate Blan­chett als Diri­gentin und mit der Frage: „Wie weiter, Klassik?“

Bayreuth reagiert auf sexu­elle Über­griffe

Tatsäch­lich haben sich die Vorwürfe von sexu­ellen Über­griffen bei den Bayreu­ther Fest­spielen bestä­tigt. Wie aus dem Chor-Kollektiv zu hören ist, seien drei Frauen der Bitte von Fest­spiel­lei­terin Katha­rina Wagner gefolgt und hätten sich über einzelne Über­griffe beschwert. Sofort seien Nach­for­schungen einge­leitet worden, es sei ein Zeuge gefunden worden. Nachdem der Beschul­digte die Über­griffe gestanden hatte, wurde er mit sofor­tiger Wirkung entlassen. Der Chor­vor­stand und die Chor­lei­tung seien in die Entschei­dung einbe­zogen gewesen. Inzwi­schen haben die Sommer­fe­rien in Bayreuth begonnen, und Kultur­staats­mi­nis­terin Claudia Roth sprach von weiterem Reform­be­darf bei den Fest­spielen. Sie sprach von „Öffnung“ und „Verjün­gung“.

Tatsäch­lich gehen die Fest­spiele seit Jahren erfolg­reich einen Weg der Parti­zi­pa­tion, zeigen jeden Sommer eine Kinder­oper, öffnen sich mit Sympo­sien, Kino-Programm und zuletzt mit dem Fest­spiel-Open-Air (das ich mode­riert habe). Außerdem wird in Bayreuth auf inno­va­tive Bühnen­kon­zepte gesetzt wie im kommenden Parsifal mit Augmented-Reality-Elementen. Reform­be­dürftig scheint dagegen eher das Eigen­tümer-Konstrukt zu sein, in dem neben Bund, Frei­staat und Stadt auch die äußerst konser­va­tive Gesell­schaft der Freunde Mitsprache hat – in diesem Sommer hat deren Vorsit­zender Georg von Walden­fels immer lauter gegen Moder­ni­sie­rungen in Bayreuth protes­tiert, explizit gegen den Parsifal, gegen einen lange geplanten, neuen Tristan und ist der Inten­dantin immer wieder auch öffent­lich in den Rücken gefallen. Nicht auszu­schließen, dass der Finger von Sängerin Iréne Theorin nach der letzten Götter­däm­me­rung-Vorfüh­rung auch in seine Rich­tung ging. Tatsäch­lich geht es in Bayreuth nach den Fest­spielen um vieles: Bleibt das Haus eine mutige, neugie­rige Wagner-Werk­statt, die auch in Zukunft die Möglich­keiten der neuen Oper auslotet (und dabei natür­lich auch mal aneckt), die musi­ka­li­sche Viel­falt, etwa durch Semyon Bychkov oder Nathalie Stutz­mann garan­tiert, oder sollen die Fest­spiele, wie es sich einige beson­ders konser­va­tive Stimmen wünschen, ein rück­wärts­ge­wandtes Opern-Museum in der frän­ki­schen Provinz werden?

Cate Blan­chett in der Berliner Phil­har­monie

Als ich zum ersten Mal gelesen habe, dass die Schau­spie­lerin Cate Blan­chett eine Diri­gentin in der Schaf­fens­krise verkör­pert, und ihr neuer Film Tár auch in der Berliner Phil­har­monie spielt, war ich skep­tisch. Doch nun gibt es einen ersten, wirk­lich viel­ver­spre­chenden Trailer und The Guar­dian lobt nach der Première beim Film­fest in Venedig: „Was für ein bewe­gender Moment, wenn Blan­chett sich im Film ein Video von Leonard Bern­stein anschaut, der Kindern klas­si­sche Musik vermit­telt. Was für eine kolos­sale Leis­tung von Cate Blan­chett.“

Der Film kommt am 6. Oktober in die Kinos, zeit­gleich mit einem anderen Klassik-Film: Regina Schil­ling (Kulen­kampffs Schuhe, Titos Brille) porträ­tiert in No Fear den Pianisten Igor Levit.

Wie weiter, Klassik?

Gerade nach der Sommer­pause geht es an vielen Thea­tern um das pure Über­leben: Infla­tion, stei­gende Ener­gie­kosten, stei­gende Tarif­ver­träge, gleich­zeitig an vielen Häusern Etat-Kürzungen und Publi­kums­schwund. Für den Freitag habe ich aufge­schrieben, warum es sich derzeit um eine der größten Krisen der Thea­ter­ge­schichte seit 1945 handelt. Diffe­ren­ziert berichtet auch die Frank­furter Rund­schau und zeigt den Spalt von erfolg­rei­chen Super-Events und kriselndem Musik-Alltag (auch im Pop) auf. Die Deut­sche Orches­ter­ver­ei­ni­gung will lieber die Augen verschließen und postet auf ihrer Face­book-Seite „Orches­ter­land D“ lieber Jubel­mel­dungen von Fest­spiel-Auslas­tungs­zahlen: Salz­burg 96 Prozent, Rheingau 94 Prozent, Wagner in Leipzig 100 Prozent, Heiden­heim 82 Prozent. Kann man machen – wird aber kaum ein Bewusst­sein für den Ernst der Lage an den Häusern schaffen.

In der ersten Sendung meines Podcasts „Alles klar, Klassik?“ dreht sich alles um die Frage: Wie weiter? (Hier der Podcast für alle Player). Die Lite­ratin Thea Dorn wünscht sich mehr Wahr­haf­tig­keit, mehr Leiden­schaft und mehr Mut zum Pathos. Für Katha­rina von Rado­witz vom Netz­werk Junge Ohren muss es darum gehen, Neues zuzu­lassen. Und Maxi­mi­lian Maier hat seinen Job beim BR aufge­geben, um ein voll­kommen neues Kunst-Projekt ins Leben zu rufen, das Bergson Kunst­kraft­werk im Münchner Westen. Inter­es­sant in diesem Zusam­men­hang die Webseite „Publi­kums­schwund“, die Beispiele auflistet.

Weil es sein muss

Diese Woche kam eine Mail aus Baden-Baden. Hier soll auch weiterhin an der Tristan-Auffüh­rung mit Teodor Curr­entzis fest­ge­halten werden (zur Erin­ne­rung: Geprobt wird mit VTB-Geldern in Moskau, betei­ligt sind Sänger wie Matthias Goerne). Nun hat Inten­dant Bene­dikt Stampa (zum ersten Mal nach Kriegs­aus­bruch!) die Möglich­keit gehabt, mit Curr­entzis zu spre­chen. „Dabei gab Herr Curr­entzis Herrn Stampa in keiner Weise Anlass, die künst­le­ri­sche Zusam­men­ar­beit grund­sätz­lich in Frage zu stellen“, heißt es aus Baden-Baden. Und tatsäch­lich soll gehan­delt werden: „Herr Curr­entzis und das Ensemble musi­cAe­terna wurden gebeten, den Proben­pro­zess für die Auffüh­rung in Baden-Baden nach West­eu­ropa zu verlegen. Gleich­zeitig würden Zahlungen für die geleis­tete Arbeit hier über ein west­eu­ro­päi­sches Konto abge­wi­ckelt. Wenn dies gewähr­leistet ist, steht das Fest­spiel­haus Baden-Baden zu seinen Verpflich­tungen und künst­le­ri­schen Plänen mit Herrn Curr­entzis.“ Nun, auch der SWR hat Curr­entzis schon vor langer Zeit gebeten, sich vom VTB-Spon­so­ring zu verab­schieden. Doch es ist nichts passiert. Im Gegen­teil: In dieser Woche, als Gazprom mal seine Gaslie­fe­rungen nach Deutsch­land auf null gestellt hat, gab Curr­entzis ein Konzert mit musi­cAe­terna in Russ­land, in den Rängen applau­dierte ihm Gazprom-CEO Alexey Miller. Auch die Verstri­ckungen des Dom Radio in St. Peter­burg zur Medi­en­hol­ding von Putins Geliebter Alina Kaba­jewa und zum VTB-Vorstand sind bislang nicht einmal im Ansatz geklärt oder trans­pa­rent gemacht. Ebenso wenig wie die Finan­zie­rung und das Personal von Curr­entzis’ neuem Projekt Utopia.

Während Elbphil­har­monie-Inten­dant Chris­toph Lieben-Seutter im Abend­blatt lako­nisch erklärt, dass er an seinem Konzert mit Anna Netrebko fest­hält, weil es keine „Rechts­grund­lage gegen das Konzert“ gäbe, formiert sich ande­ren­orts Protest. Die ukrai­ni­sche Gene­ral­kon­sulin in Hamburg, Iryna Tybinka, erklärt: „Die russi­sche Opern­sän­gerin war, ist und bleibt eine der Einfluss­agenten des Putin-Regimes.“ Tatsäch­lich erstaunt es, dass VW oder Siemens ihre Russ­land-Geschäfte eben­falls ohne „Rechts­grund­lagen“ auf Eis legen, die Kultur aber einfach weiter­macht und sich ihrer eigenen mora­li­schen Verant­wor­tung entzieht. In Köln wurde gegen Netrebko demons­triert, auch in Hamburg und Wien sind wohl Demons­tra­tionen geplant.

Perso­na­lien der Woche

Daniel Baren­boim scheint seine Rolle als Chef­di­ri­gent auf Lebens­zeit bei der Staats­ka­pelle Berlin sehr ernst zu nehmen – ein biss­chen wirkt es so, als wolle er auch noch seine Nach­folge regeln. Bereits nach Chris­tian Thie­le­manns letztem „Einspringen“ bei der Kapelle, waren die beiden gemeinsam essen und haben sich ange­regt darüber unter­halten, wie der Orches­ter­graben der Bayreu­ther Fest­spiele ihre Diri­gate beein­flusst habe. Nun hat Baren­boim erneut persön­lich bei Thie­le­mann ange­rufen und ihn gebeten, die Staats­oper Unter den Linden, äh, nein: zwei seiner Ring-Diri­gate zu über­nehmen. Einige speku­lieren schon, ob Thie­le­mann die Leitung an der Staats­oper über­nimmt – in meinem Podcast erklärte er aller­dings noch, wie gut ihm das Frei­sein tue. +++ Berlins Kultur­se­nator Klaus Lederer möchte etwas Neues wagen und schreibt die Inten­danz der Deut­schen Oper öffent­lich aus: „Eine erfah­rene, mutige und empa­thi­sche Führungs­per­sön­lich­keit, ein inte­gra­tiver, von Vertrauen und Verbind­lich­keit geprägter Führungs­stil“ sollte die Bewerber auszeichnen. Der amtie­rende Inten­dant Dietmar Schwarz scheidet 2025 aus dem Amt. +++ Neuer Ärger für Plácido Domingo: Das Orchester der Arena di Verona verwei­gerte ihm den Applaus als Diri­gent. Der Sänger habe am Takt­stock enttäuscht, heißt es. Nun, das ist nicht wirk­lich eine neue Erkenntnis.

Eine erste Bewer­bungs­runde für die Riesen-Zwischen­nut­zung Am Gasteig endete erfolglos. In geheimer Sitzung wurden die Kondi­tionen jetzt ange­passt, meldete die Abend­zei­tung München. +++ Erster Gegen­wind für einen Super­star: Clemens Haustein fragt in der FAZ, voll­kommen zu Recht, ob vom jungen Diri­genten Klaus Mäkelä nicht zu viel verlangt wird – und ob wir nicht gerade Zeuge werden, wie ein Talent vor unseren Augen verheizt wird. Augen auf bei der Agenten-Wahl, könnte man Mäkelä nur zurufen! +++ Deutsch­land habe bereits in vielen Ländern Vertrauen von wich­tigen Part­nern der Zivil­ge­sell­schaft verloren, warnt die Zentrale des Goethe-Instituts in München. „Sollten sich für 2023 die Kürzungen wie geplant verste­tigen, wird der größte deut­sche Kultur­mittler massive und vor allem lang­fristig wirk­same Einschnitte vornehmen müssen.“ Auch die Schlie­ßung von Goethe-Insti­tuten sei dann nicht mehr ausge­schlossen.

Und wo bleibt das Posi­tive, Herr Brüg­ge­mann?

Ja, wo zum Teufel bleibt es denn? Viel­leicht ja hier: Ich hatte einen genialen Traum, wie die Klassik in eine glor­reiche Zukunft geführt werden kann: mit der garan­tiert erfolg­reichsten Auffüh­rung aller Zeiten! Mein Traum begann damit, dass Plácido Domingo sich bei Wiens Staats­opern­di­rektor Bogdan Roščić beschwert hat, dass er nicht bei der La Bohème neben Anna Netrebko, Vittorio Grigolo und Günther Groissböck auftreten dürfe – er gehöre doch dazu wie die Mäuse zum Ballett. Kein Problem, erklärte Roščić, du kannst diri­gieren, wenn du Rolando Villazón anrufst, damit der das Ding neu insze­niert. Marco Armi­liato war zunächst etwas verstimmt, darf aber immerhin den Chor über­nehmen. Nachdem die Wiener Phil­har­mo­niker Zweifel bekamen und Ioan Holender von der Sache hörte, griff er mit leichtem Atem zum Hörer, um Proben mit musi­cAe­terna in St. Peters­burg zu planen. Für das Abend-Begleit-Programm sei auch gesorgt, jubelte er! Um die Finan­zie­rung kümmert sich Matthias Naske, der dafür schnell eine neue Stif­tung in Liech­ten­stein gründet. Chris­toph Lieben-Seutter und Bene­dikt Stampa lieferten sich einen hand­festen Ring­kampf darum, wer die zweite Auffüh­rung präsen­tieren dürfe – am Ende einigten sie sich darauf, gemeinsam mit Domi­nique Meyer das Kolos­seum in Rom zu mieten. Meyer über­zeugte alle Betei­ligten noch, La Bohème gegen Porgy and Bess einzu­tau­schen und erin­nerte daran, genü­gend schwarze Schuh­creme für alle Betei­ligten zu besorgen. Arte wird dieses „einma­lige Klassik-Ereignis“ natür­lich live über­tragen! Igor Levit konnte in letzter Sekunde gewonnen werden, Tristan-Para­phrasen im Vorpro­gramm zu spielen. In einem Inter­view erklärte er „Man muss einfach auch mal seine Prin­zi­pien über Bord werfen, wenn es um so viel Geld geht.“ In einer Pres­se­aus­sen­dung heißt es: „So lebendig ist unsere Kunst!“ „Das Publikum entscheidet über den Erfolg.“ „Bei Valery Gergiev war die Sache anders, der war böse – wir sind: gut!“ Leider bin ich dann aufge­wacht, bevor ich die Kritik des Konzertes in meinem Lieb­lings­ma­gazin News lesen konnte – aber ich bin sicher: Es war eine Hymne über die Zukunft der Klassik!

In diesem Sinne: Halten Sie die Ohren steif!

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

[email protected]​crescendo.​de

P.S.: Sie haben noch immer nicht genug? Kein Problem. Wie wäre es mit einem kleinen Gespräch über die Zukunft der Musik­kritik? Die Geigerin Anne Schoe­n­holtz vom Sympho­nie­or­chester des Baye­ri­schen Rund­funks hat mich in ihren BR-Podcast eige­laden, um genau das zu debat­tieren. Hier ist die Sendung zum Nach­hören.