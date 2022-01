Moritz Eggert hat mit Iwein Löwenritter eine Oper für Jugendliche ab acht Jahren komponiert. Die Premiere ist am 30. Januar 2022 am Theater Bonn.

Es sei etwas zutiefst Archaisches an den Träumen von Rittern und deren Abenteuern, erläutert Moritz Eggert im Magazin der Oper. Iwein Löwenritter erzählt von Ehre und Freundschaft sowie dem Kampf um Gute und Böse. Das Libretto stammt von Andreas Heuser. Es basiert auf dem gleichnamigen Roman von Felicitas Hoppe, die darin das Ritterepos von Hartmann von Aue aus dem 12. Jahrhundert verarbeitet.

Anton Kuzenok als Iwein, Katharina von Bülow als Lunete und Jakob Kunath als Gawein in Aron Stiehls Inszenierung von Moritz Eggerts Oper Iwein Löwenritter

(Foto: © Theater Bonn)

Hartmann von Aue gibt mit seinem Epos eine Übersetzung des Versromans Yvain ou Le Chevalier au lion (Iwein oder der Löwenritter) von Chrétien de Troyes wieder, in dem Iweins Vetter auf dem Hoftag des Königs Artus von seinem unrühmlich verlaufenen Abenteuer an der Gewitterquelle berichtet. Ohne Zögern zieht Iwein aus, seinen Vetter zu rächen.

Fühlte sich inspiriert zu einer fantasievollen und reichhaltigen Musik: Moritz Eggert

(Foto: © Astrid Ackermann)

Die Artussage sei für ihn immer etwas Besonderes gewesen, weil sich in ihr viele Mythen vereinten, erläutert Moritz Eggert. Was ihn an der Geschichte fasziniert, ist: „Sie geben nicht auf.“ Darin liege für ihn die Essenz der Artussage. Diese Idee des Nicht-Aufgebens sei ihm immer wieder Trost gewesen: „Die Lächerlichkeit und die Möglichkeit des Scheiterns“ seien für ihn wichtige Elemente der Kunst.

Auch die Liebe findet der Ritter: Ava Gesell als Iweins Herz, Sarah-Léna Winterberg als Laudines Herz und Anton Kuzenok als Iwein und Lada Bočková als Laudine

(Foto: © Theater Bonn)

Musikalisch ist Iwein Löwenritter eine anspruchsvolle Oper. Schon als Kind habe er es nicht gemocht, wenn man zu ihm „herunterschrieb“ und „alles musikalisch simpler nachte“, betont Eggert. Daher habe er sich bewusst dazu entschieden, in seiner Musik keine Kompromisse einzugehen und keine andere musikalische Sprache zu verwenden als sonst. Der Stoff und die vielen aktionsreichen Szenen hätten ihn dazu inspiriert, „eine möglichst fantasievolle und reichhaltige Musik“ zu schreiben, in der immer alles möglich ist und in der alle musikalischen Ausdrucksformen nebeneinander existieren können.

In Szene gesetzt wird die Ritteroper am Theater Bonn von Aron Stiehl. Die Partie von Iwein verkörpert Anton Kuzenok. Der Löwe wird von dem Puppenspieler Christoph Levermann gespielt und von Michael Krinner gesungen. Am Pult steht Daniel Johannes Mayr.