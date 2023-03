Lotte de Beer setzt an der Volksoper Wien Moritz Eggerts Mythos-Operette »Die letzte Verschwörung« in Szene. Die musikalische Leitung hat Steven Sloane inne.

An der Volks­oper Wien kommt Moritz Eggerts Operette Die letzte Verschwö­rung zur Urauf­füh­rung. Regie führt die Direk­torin und künst­le­ri­sche Geschäfts­füh­rerin des Hauses Lotte de Beer selbst. Das Werk zeigt den erfolg­rei­chen Talk­show­mo­de­rator Fried­rich Quant, darge­stellt von dem Tenor Timothy Fallon, der in einen Strudel von Verschwö­rungs­theo­rien gerät, die wahr sind. Zu Beginn steht die Begeg­nung mit einem vermeint­li­chen Flat-Earther, also einem Vertreter jener Menschen, die die Über­zeu­gung vertreten, die Erde sei flach. Durch sie gerät Quant immer mehr in die Welt der Zweifler an der Wirk­lich­keit. Doch jedes Mal, wenn er glaubt, die Wahr­heit enthüllt zu haben, tut sich wieder einen neue unglaub­liche Verschwö­rung auf. Und als Quant die „letzte Verschwö­rung“ aufdeckt, ist nichts mehr, wie es war.

Rebecca Nelsen als Flat-Eartherin Lara Lechner, Timothy Fallon als Fried­rich Quant und Jakob Semotan als Quants Manager Alois Dunkler

Der Musik­theater nimmt breiten Raum ein im Œuvre von Moritz Eggert, der seit 2010 eine Professur für Kompo­si­tion an der Hoch­schule für Musik und Theater in München innehat. 1988 kam mit Das Mahl des Herrn Orlong sein erstes Musik­thea­ter­stück zur Urauf­füh­rung. 1998 wurde in Darm­stadt Eggerts Tanz­thea­ter­stück Gegen­wart – Ich brauche Gegen­wart nach Texten von Inge­borg Bach­mann urauf­ge­führt. 2004 setzte Hans Neuen­fels am Natio­nal­theater Mann­heim Eggerts Zwei­akter Die Schnecke in Szene, zu dem er auch das Libretto geschrieben hatte. Für Eggert war die Insze­nie­rung der Versuch, „ein Opern­mo­dell auf die Bühne zu bringen, das einlöst, was für mich die Möglich­keit dieses Genres sind: Es ist ein gesell­schafts­kri­ti­sches Stück.“ Die Auffüh­rung wurde ein großer Erfolg. Dasselbe galt für Freax in der Insze­nie­rung von Hendrik Müller.

Wallis Giunta als Quants Frau Elisa­beth und russi­sche Unter­neh­merin Natalya Ostrova mit Daniel Schmutz­hard als Kanzler

In Zusam­men­ar­beit mit dem Maler, Drama­tiker, Regis­seur und Choreo­grafen Jan Fabre schuf Eggert das Musik­thea­ter­stück Tragedy of a friend­ship über die Bezie­hung zwischen Richard Wagner und Fried­rich Nietz­sche nach einem Text von Joachim Lange. Es kam 2013 an der Vlaamse Opera Antwerpen zur Urauf­füh­rung. Franz­obel schrieb das Libretto zu Eggerts Oper Terra Nova oder das weiße Leben, die 2015 am Linzer Landes­theater urauf­ge­führt wurde. Für seine 2019 in Berlin urauf­ge­führte Oper M – eine Stadt sucht einen Mörder griff Eggert auf den gleich­na­migen Film von Fritz lang zurück.

Moritz Eggert über seine Operette Die letzte Verschwö­rung: „Dieses Stück ist brand­akt­ruell.“

Mit seiner Mythos-Operette Die letzte Verschwö­rung schlägt Eggert einen Bogen zu den frühen Operetten Jacques Offen­bachs. „Die Geschichte dieses Genres ist von einem Hauch von Nost­algie und natür­lich von Unter­hal­tung geprägt“, erläu­tert Eggert. „Tradi­tio­nel­ler­weise war die Operette aller­dings auch stets dem kriti­schen Theater verbunden, das sich mit aktu­ellen Themen ausein­an­der­setzt. Die letzte Verschwö­rung ist Teil dieser Tradi­tion.“

