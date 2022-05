Die Saison 2022⁄ 23 steht für das Rund­funk-Sin­fo­nie­or­chester Berlin (RSB) zum Teil schon im Zei­chen seines 100-jäh­rigen Bestehens. Das sagte Chef­di­ri­gent Vla­dimir Jurowski am Dienstag bei der Pro­gramm­vor­stel­lung. Der Groß­teil der Jubi­lä­ums­ver­an­stal­tungen werde erst 2023⁄ 24 statt­finden. Das RSB führt seine Exis­tenz auf die erste „Funk-Stunde Berlin“, die erste Sen­dung des öffent­li­chen Rund­funks in Deutsch­land über­haupt, am 29. Oktober 1923 zurück.

Vla­dimir Jurowski (Foto: © Robert Niemeyer)

Einige Pro­gramme der kom­menden Spiel­zeit sind der Geschichte des Klang­kör­pers gewidmet: Kom­po­nisten wie Zem­linsky, Weill, Berg, Stra­winsky und Pro­kofjew haben im ersten Jahr­zehnt mit dem Orchester gear­beitet. „Aber auch her­aus­ra­gende Kom­po­nisten aus der DDR-Epoche wie Fried­rich Gold­mann werden nicht fehlen“, so Jurowski. Zudem erklingen Meis­ter­werke der Sin­fonik wie Mah­lers 5. oder Schosta­ko­witschs 4. Sin­fonie sowie Musik des 21 Jahr­hun­derts. „Dass mit Ton Koopman, Phil­ippe Her­re­weghe und Ber­nard Labadie Ver­treter der his­to­risch infor­mierten Auf­füh­rungs­praxis am Pult stehen werden, zeigt die sti­lis­ti­sche Viel­falt des RSB“, erklärte Jurowski.

Im Sil­ves­ter­kon­zert will das Orchester ein wei­teres Zei­chen gegen den Krieg in der Ukraine setzen: „In der 9. Sin­fonie von Beet­hoven werde ich das Podium mit der ukrai­ni­schen Diri­gentin Nata­lija Ponom­art­schuk teilen“, sagte Jurowski. „Nach der von mir diri­gierten Urauf­füh­rung von Ralf Hoyers Werk „Prolog“ und den ersten beiden Sätzen der Sin­fonie kann nie­mand besser als eine ukrai­ni­sche Diri­gentin Schil­lers und Beet­ho­vens Aufruf zum Frieden überbringen.“

Jurowski wirkt seit 2017 als Chef­di­ri­gent und künst­le­ri­scher Leiter des RSB. Seit 2021⁄ 22 ist er zudem Gene­ral­mu­sik­di­rektor der Baye­ri­schen Staats­oper. Dort folgte er auf seinen Lands­mann Kirill Petrenko, der im Sommer 2019 die Lei­tung der Ber­liner Phil­har­mo­niker übernahm.

© MH – Alle Rechte vorbehalten.