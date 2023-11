Die Wiener Phil­har­mo­niker gastieren im kommenden Jahr zum ersten Mal in der Berliner Wald­bühne. Anläss­lich des Euro­pa­tages der Euro­päi­schen Union am 9. Mai wird das welt­be­rühmte Orchester ausge­wählte Werke euro­päi­scher Kompo­nisten inter­pre­tieren, teilte die veran­stal­tende Deut­sche Enter­tain­ment AG (DEAG) am Dienstag mit.

Wiener Phil­har­mo­niker

Bei dem Open-Air-Konzert erklingen etwa die Ouver­türe zu Giuseppe Verdis Oper „La Forza del Destino“, die Suite aus Manuel de Fallas Ballett „Der Drei­spitz“ oder die Orches­ter­rhap­sodie „España“ des fran­zö­si­schen Kompo­nisten Emma­nuel Chab­rier. Die musi­ka­li­sche Leitung über­nimmt Riccardo Muti. Mit dem italie­ni­schen Diri­genten verbindet den Klang­körper eine lang­jäh­rige künst­le­ri­sche Part­ner­schaft.

Die Wiener Phil­har­mo­niker wurden 1842 gegründet. Das Orchester mit 142 Mitglie­dern gibt jedes Jahr etwa 120 Konzerte, inklu­sive zwei bis drei inter­na­tio­naler Tour­neen, und spielt 280 Vorstel­lungen in der Wiener Staats­oper. Die Wald­bühne wurde 1936 anläss­lich der Olym­pi­schen Spiele in Berlin errichtet. Sie fasst bis zu 22.290 Besu­cher.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.