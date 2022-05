„Es gibt im Konzert immer diesen einen Moment, an dem die Ruhe einkehrt: beim Publikum, beim Diri­genten, beim Orchester – bei mir“, sagte Sol Gabetta einmal in einem Inter­view. „Plötz­lich scheint die Musik wie ein Licht von oben. Das ist ein fantas­ti­scher Moment.“ Offenbar steht der im 19. Jahr­hun­dert eige­führte und einge­fah­rene Konzert­ab­lauf diesem Moment zuneh­mend entgegen. Kura­tiert von ihrem Lebens­partner Balt­hazar Soulier, will Sol Gabetta als Leiterin des neuen Klas­sik­fes­ti­vals Presenza mit dem Orchestra della Sviz­zera italiana dieses Ritual durch „Insze­nie­rung und Visua­li­sie­rung“ aufbre­chen.

Das Orchestra della Sviz­zera italiana unter seinem Chef­di­ri­genten Markus Poschner

„Wir sind über­zeugt, dass bereits klei­nere Anpas­sungen des klas­si­schen Konzert-Rituals und des Programms eine große Wirkung haben können“, erklärt sie. So möchte sie bekannte Cello-Konzerte neu in Szene setzen und die thea­tra­li­sche Dimen­sion in den Vorder­grund rücken. Auf das Programm setzt sie Cello­stücke des 19. Jahr­hun­derts, die von popu­lären Opern­arien inspi­riert wurden und in Verges­sen­heit gerieten. „Dabei agiere ich nicht als klas­si­sche Solistin“, betont Gabetta, „sondern inte­griere mich voll und ganz ins Orchester und werde Teil eines neuen musi­ka­li­schen Erleb­nisses.“ Auch das Publikum soll Teil dieses Ganzen werden und auf die Inter­pre­ta­tion der Künstler Einfluss nehmen.

> Weitere Informationen zum Klassikfestival Presenza, das unter der künstlerischen Leitung von Sol Gabetta vom 3. bis zum 5. Juni 2022 in Lugano stattfindet, unter: www.osi.swiss