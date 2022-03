Rebekah Rota wird neue Inten­dan­tin der Oper Wup­per­tal. Die US-Amerikaner­in wurde am Mon­tag als Nach­fol­gerin von Berthold Schnei­der vorgestellt, der den Posten im Som­mer 2023 nach dann sieben­jähriger Amt­szeit abgibt. Rota kommt vom Staat­sthe­ater Karl­sruhe, an dem sie seit April 2020 als stel­lvertre­tende Operndi­rek­torin und seit Sep­tem­ber 2021 als Opern­man­agerin wirkt.

Rebekah Rota

Die kün­ftige Lei­t­erin der Wup­per­taler Opernsparte bringt 28 Jahre inter­na­tionale Erfahrung auf und hin­ter der Bühne mit. Als Sopranistin war sie in mehr als 40 Rollen an The­atern wie dem Paris­er Théâtre des Champs-Élysées und dem Michi­gan Opera The­atre in Detroit zu erleben. Erfolge als Regis­seurin feierte sie unter anderem mit ihren Insze­nierun­gen von “Das Tage­buch der Anne Frank” beim Inter­na­tion­al Pen­derec­ki Fes­ti­val Zabrze und Mozarts “Così fan tutte” an der Michi­gan Opera. Bei ver­schiede­nen Son­der­pro­jek­ten, etwa in San Fran­cis­co, in Salt Lake City und in Meck­len­burg-Vor­pom­mern, hat­te sie die kün­st­lerische Leitung. An den Lan­des­büh­nen Sach­sen war sie als Stel­lvertre­tende Chefdispo­nentin und Ref­er­entin des Operndi­rek­tors tätig.

Mit Rota habe man “eine aus­gewiesene Exper­tin mit span­nen­dem Hin­ter­grund” für die Wup­per­taler Oper gewin­nen kön­nen, sagte Ober­bürg­er­meis­ter Uwe Schnei­dewind. “Als Opern­man­agerin in Karl­sruhe hat sie den Weg zu einem zukun­ft­sori­en­tierten, demokratis­chen The­ater beschrit­ten — ein The­ma, das sie auf vie­len Ebe­nen bewegt und das sie auch hier in Wup­per­tal beschäfti­gen wird.”

Rota strebt eine weit­ere Öff­nung des The­aters in die Gesellschaft an. “Wir wollen nicht elitär sein, son­dern offen”, sagte sie. “Demen­sprechend sollte ein Spielplan nicht nur einen Teil des Pub­likums ansprechen, son­dern die Gesellschaft als Ganzes ein­laden, sich auf Opern­stoffe in ihrer ganzen Kom­plex­ität einzulassen.”

