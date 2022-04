Der öster­re­ichis­che Regis­seur Hell­mut Mati­asek ist tot. Er sei im Alter von 90 Jahren gestor­ben, schrieb das Münch­n­er Gärt­ner­platzthe­ater am Fre­itag auf sein­er Inter­net­seite. Von 1983 bis 1996 war Mati­asek Inten­dant des Haus­es. Danach wirk­te er bis 2008 als Kün­stler Leit­er der Carl-Orff-Fest­spiele in Andechs. Von 2000 bis 2003 war er zudem Präsi­dent der Bay­erischen The­at­er­akademie “August Everding”.

Bay­erns Kun­st­min­is­ter Markus Blume (CSU) würdigte Mati­asek als einen Tita­nen des The­aters und echt­es Büh­nen-Uni­ver­saltal­ent. “Im In- und Aus­land war er als Regis­seur, als Inten­dant und nicht zulet­zt auch als Lehrer über­aus erfol­gre­ich und anerkan­nt”, erk­lärte Blume. Der Kul­turstaat Bay­ern und das Pub­likum kön­nten sich sehr glück­lich schätzen, Mati­asek als Inten­dan­ten erlebt zu haben.

Der 1931 in Wien geborene Mati­asek studierte Regie und Schaus­piel am dor­ti­gen Max-Rein­hardt-Sem­i­nar der Uni­ver­sität für Musik und darstel­lende Kun­st sowie The­ater­wis­senschaft, Musik­wis­senschaft, Ger­man­is­tik und Philoso­phie an der Uni­ver­sität Wien. Zunächst als Regis­seur tätig, über­nahm er bere­its 1962 seine erste Inten­danz am Lan­desthe­ater Salzburg. Neben seinen fes­ten Engage­ments insze­nierte er als Gast etwa an der Ham­bur­gis­chen Staat­sop­er, der Staat­sop­er Stuttgart, dem Burgth­e­ater Wien sowie bei den Salzburg­er und den Bre­gen­z­er Fest­spie­len. Von 1972 bis 1978 war er auch Direk­tor der Otto-Fal­ck­en­berg-Schule für darstel­lende Kun­st in München. Er erhielt unter anderem das Bun­desver­di­en­stkreuz 1. Klasse Deutsch­lands (1992), den Bay­erischen Ver­di­en­stor­den (1996) und das Große Ehren­ze­ichen für Ver­di­en­ste um die Repub­lik Öster­re­ich (2016).

