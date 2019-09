Hel­lerau steht als Modell einer Lebens­re­form zu Beginn des 20. Jahr­hun­derts. Auf Anre­gung des Büh­nen­aus­stat­ters Adol­phe Appia erhielt das Fest­spiel­haus in der Gar­ten­stadt kei­ne Guck­kas­ten­büh­ne. Statt­des­sen wur­de ein Raum geschaf­fen, in dem Zuschau­er­be­reich und Spiel­flä­che inein­an­der über­ge­hen. Appia stell­te sich, inspi­riert von dem Cho­reo­gra­fen Émi­le Jaques-Dal­cro­ze, einen lee­ren Raum vor, in dem die Dar­stel­ler durch Hal­tun­gen und Bewe­gun­gen die ers­ten Akzen­te set­zen. Der Büh­nen­be­reich soll­te mit­tels geo­me­tri­scher Kör­per für jede Insze­nie­rung neu gestal­tet wer­den. Die Musik gibt den Rhyth­mus vor, der als eini­gen­des Band die Maß­ver­hält­nis­se regelt. Den emo­tio­na­len Gehalt der Musik drückt das Licht aus, des­sen Gestal­tung der Licht­künst­ler Alex­an­der von Salz­mann über­nahm. Das Fes­ti­val Appia Sta­ge Rel­oa­ded zeigt Per­for­man­ces, Tanz, Musik sowie Aus­stel­lun­gen auf der 2017 rekon­stru­ier­ten Büh­ne. Die Cho­reo­gra­fen und Dar­stel­ler Cin­dy Ham­mer, Joseph Her­nan­dez, Johan­na Rag­gan und Anna Till (Foto) erkun­den in ten­si­on, break, pat­tern, intri­gue (Foto oben, © Ian Wha­len) die Appia-Büh­ne als Ort uto­pi­scher Träu­me. Gezeigt wird ein Werk der Bild­haue­rin Ursu­la Sax, des­sen cho­reo­gra­fi­sche Umset­zung sich aus Tanz­skulp­tu­ren und per­for­ma­ti­ven Objek­ten ent­wi­ckelt. Und die Aus­stel­lung Raum der Visio­nä­re geht anhand von Brie­fen, Zeich­nun­gen und Foto­gra­fi­en den Ein­flüs­sen nach, die Appia, von Salz­mann und Jaques-Dal­cro­ze auf­ein­an­der hat­ten.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: www.hellerau.org/appia