Am 22. Novem­ber 2019 wäre der Kom­po­nist, Diri­gent und För­de­rer Hans Zen­der (Foto oben: © Astrid Acker­mann) 83 Jah­re alt gewor­den. Die Neue-Musik-Rei­he musi­ca viva des Baye­ri­schen Rund­funks wid­met ihr Kon­zert im Münch­ner Her­ku­les­saal der Resi­denz an jenem Tag der Erin­ne­rung an ihn. Zur Auf­füh­rung kommt Zen­ders „kom­po­nier­te Inter­pre­ta­ti­on“ von Beet­ho­vens Dia­bel­li-Varia­tio­nen für Orches­ter aus dem Jahr 2011. 33 Varia­tio­nen kom­po­nier­te Beet­ho­ven in die­sem Spät­werk über einen Wal­zer von Anto­nio Dia­bel­li. Wie Zen­der in einem Gespräch mit dem Psy­cho­ana­ly­ti­ker Johan­nes Picht, der sich in vie­len Schrif­ten mit der Bezie­hung von Musik und Psy­cho­ana­ly­se aus­ein­an­der­setz­te, aus­führt, habe Beet­ho­ven damit bereits den wich­tigs­ten Aspekt der Moder­ne vor­weg­ge­nom­men: „Das Sub­jekt des Kom­po­nis­ten bezieht bewusst sti­lis­ti­sche Posi­tio­nen ande­rer his­to­ri­scher Zei­ten ein.“ Viel­leicht sei Beet­ho­ven der ers­te Musi­ker gewe­sen, der sich bewusst „als geschicht­li­ches Wesen erfah­ren und reflek­tiert hat“, mut­maßt Zen­der. Mit sei­ner eige­nen Kom­po­si­ti­on 33 Ver­än­de­run­gen über 33 Ver­än­de­run­gen suche er, „die Ein­be­zie­hung der Geschich­te zu leis­ten, die zwi­schen uns und Beet­ho­vens liegt“.

Solist in Klaus Ospalds Komposition „Más raíz, menos criatura“ ist der Pianist Markus Bellheim

(Foto: © Birgit Bellheim)

Eben­falls auf dem Pro­gramm steht Más raíz, menos cria­tu­ra auf einen Text des Dich­ters Miguel Hernán­dez von Klaus Ospald, der den Hap­py­Ne­wEars-Preis für Kom­po­si­ti­on der Hans und Ger­trud Zen­der-Stif­tung erhält. Zu den Aus­füh­ren­den des Abends gehö­ren das Ensem­ble Sin­ger­Pur, der Pia­nist Mar­kus Bell­heim sowie das Sym­pho­nie­or­ches­ter des Baye­ri­schen Rund­funks unter Peter Run­del.

Als Inter­pret wie als Kom­po­nist setz­te sich Hans Zen­der mit Wer­ken der Ver­gan­gen­heit aus­ein­an­der. Sein Dia­log mit Haydn (1982) befasst sich mit der aus dem 18. Jahr­hun­dert ererb­ten Dif­fe­renz zwi­schen tem­pe­rier­ter und rei­ner Stim­mung. Sei­ne „kom­po­si­to­ri­sche Inter­pre­ta­ti­on“ Schu­berts ‚Win­ter­rei­se‘ (1993) gibt durch sei­ne indi­vi­du­el­le Les­art dem Text eine neue Form. Und sei­ne Beet­ho­ven-Rezep­ti­on brach­te er bereits mit Höl­der­lin lesen (1979/87) zum Aus­druck. Mit Ste­phen Cli­max nach einem Text aus dem Roman Ulys­ses von James Joy­ce schuf Zen­der 1979/84 sei­ne ers­te Oper, gefolgt von Don Qui­jo­te de la Man­che. Dar­in ent­wi­ckel­te er nach eige­nen Wor­ten „31 ver­schie­de­ne Thea­ter­for­men, deren jede die glei­che Figur, Don Qui­jo­te, in einem ande­ren Aspekt zeigt – wie ein in 31 Stü­cke zer­bors­te­ner Spie­gel“. Ein wei­te­rer Teil sei­nes Schaf­fens galt der Beschäf­ti­gung mit der asia­ti­schen Kul­tur. So ent­stan­den Wer­ke wie Muji No Kyō (1975), die Rei­he Lo-Shu (1977/78) oder der Zyklus Shir Has­h­irim (1992/96), in denen Zen­der auf die abend­län­di­sche Musik­spra­che ver­zich­te­te und eine ande­re Zeit­vor­stel­lung zur Grund­la­ge nahm.

Steht am Pult des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks: Peter Rundel

(Foto: © Astrid Ackermann)

Als Diri­gent wirk­te Zen­der an allen Zen­tren des inter­na­tio­na­len Musik­le­bens. Von 1971 bis 1984 war er Chef­di­ri­gent des Sin­fo­nie­or­ches­ters des saar­län­di­schen Rund­funks und ver­lieh der 1970 gegrün­de­ten Rei­he „Musik im 20. Jahr­hun­dert“ mit zahl­rei­chen Ur- und Erst­auf­füh­run­gen inter­na­tio­na­les Anse­hen. Von 1984 bis 1987 war er Gene­ral­mu­sik­di­rek­tor und Chef­di­ri­gent der Staats­oper Ham­burg, der er 1985 mit der Insze­nie­rung von Lui­gi Nonos Intol­ler­an­za über­re­gio­na­le Bedeu­tung ver­lieh. Von 1988 bis 2000 hat­te er eine Pro­fes­sur für Kom­po­si­ti­on an der Hoch­schu­le für Musik in Frank­furt am Main inne. 2004 grün­de­te das Ehe­paar Zen­der die Hans und Ger­trud Zen­der-Stif­tung, die seit 2011 alle zwei Jah­re Prei­se zur För­de­rung und Unter­stüt­zung der Neu­en Musik ver­gibt. Am 22. Okto­ber 2019 starb Hans Zen­der an sei­nem Wohn­ort Meers­burg am Boden­see.

