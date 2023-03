Die Ausein­an­der­set­zung mit seiner jüdi­schen Herkunft und dem durch den Krieg vers­ur­sachten Leid wurden zum kompo­si­to­ri­schen Thema von Miec­zysław Wein­berg. In der Regie von Tobis Kratzer steht seine Oper Die Passa­gierin auf dem Programm. Vladimir Jurowski, der Gene­ral­mu­sik­di­rektor der Baye­ri­schen Staats­oper, diri­giert das Werk über eine KZ-Aufse­herin, die im Alter auf einer Schiffs­reise mit ihrer Täte­rin­nen­rolle konfron­tiert wird. Jurowski fühlt sich durch seine Familie, die Wein­berg persön­lich kannte, mit dem Kompo­nisten verbunden.

Wein­berg wurde 1919 in Warschau geboren und wurde durch den deut­schen Über­fall auf Polen 1939 zur Flucht gezwungen. Er gelangte mach Minsk, musste jedoch später erfahren, dass seine Eltern und seine Schwester im Zwangs­lager Traw­niki ums Leben gekommen waren. 1941 floh er nach dem deut­schen Einmarsch in die Sowjet­union nach Tasch­kent. Dmitri Schost­a­ko­witsch setzte sich sehr für ihn ein und schrieb für ihn sogar einen Brief an Lawrenti Beria, den gefürch­teten Chef des sowje­ti­schen Geheim­dienstes.

Das zweite szeni­sche Werk, das Jurowski diri­giert, ist die Operette Die Fleder­maus von Johann Strauß. Sie sei eine „Heilige Kuh“ an der Baye­ri­schen Staats­oper, betont er in Anspie­lung an die Insze­nie­rung von Leander Hauß­mann, der 1997 die sozi­al­kri­ti­schen Aspekte des Werks hervorhob und damit für Empö­rung sorgte. Ihm sei das Werk jedoch sehr ans Herz gewachsen, erklärt Jurowski. Er habe es durch den 2019 verstor­benen Regis­seur Harry Kupfer erst richtig verstanden, und er verspricht, dass diese sechste gemein­same Arbeit mit Barrie Kosky eine poli­tisch brisante und auch lustige Insze­nie­rung werde. Rosa­linde verkör­pert Diana Damrau, und Prinz Orlofsky wird wie bei Hauß­mann von einem Coun­ter­tenor gesungen, Andrey Nemzer.

Als Motto der Spiel­zeit wählte Dorny einen Satz aus Fernando Pessoas Buch der Unruhe: „Wir sind zwei Abgründe – ein Brunnen, der in den Himmel schaut.“ Dorny betont die großen Heraus­for­de­rungen, die Gesell­schaft wandle am Rande eines Abgrunds, was uns bewusst werden lasse, wie zerbrech­lich unsere Welt sei. Oper und Ballett könnten einen entspan­nenden und trös­tenden Charakter haben.

Am Rande des Abgrunds sieht Dorny die Figuren in Peter Tschai­kow­skis Oper Piqué Dame. Tschai­kowski griff dafür auf eine Erzäh­lung Alex­ander Pusch­kins zurück, und wie Dorny erläu­tert, zeige Tschaik­woski seine Figuren viel drama­ti­scher als Puschkin.

Eröffnet wird die Saison, in der es auch eine Neuin­sze­nie­rung von Tosca mit Anja Harteros und Jonas Kauf­mann zu sehen gibt, mit Le nozze di Figaro, der ersten Oper Mozarts, bei der er mit Lorenzo Da Ponte zusam­men­ar­bei­tete. Die Titel­partie verkör­pert Konstantin Krimmel, der soeben bei den OPER! Awards als bester Nach­wuchs­künstler ausge­zeichnet wurde. Gräfin Alma­viva ist Elsa Dreißig, das neue Ensem­ble­mit­glied der Baye­ri­schen Staats­oper.

Zur Eröff­nung der Münchner opern­fest­spiele 2024 erfolgt mit einer Neuin­sze­nie­rung von György Ligetis Le Grand Macabre. Krysztof Warli­kowski setzt das apoka­lyp­ti­sche Werk in Szene. Und für die musi­ka­li­sche Leitung kehrt Kent Nagano ans Pult der Oper zurück. Einem Wunsch von Chris­tian Gerhaher folgt die zweite Première der Opern­fest­spiele. Claude Debussys Pelléas et Méli­sande. Gerhaher wolle den unge­liebten Golaud, den Bruder Pelléas’ spielen. Die Insze­nie­rung über­nimmt Jetske Mijnssen, der an der Oper vor allem der psycho­lo­gi­sche Aspekt, die fragilen Figuren und die dysfunk­tio­nale Gesell­schaft inter­es­sierten. Die musi­ka­li­sche Leitung über­nimmt Mirga Graži­nytė-Tyla.