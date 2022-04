Die VR-Instal­la­tion SEE, HEAR, PLAY KANDINSKY! von Kon­stan­ti­na Orlanda­tou set­zt Wass­i­ly Kandin­skys Gemälde Weißer Punkt in Klänge um. Ab 8. April 2022 ist sie an der Ham­burg­er Kun­sthalle zu erleben.

Die Mul­ti­me­dia-Kom­pon­istin Kon­stan­ti­na Orlanda­tou bringt Wass­i­ly Kandin­skys Gemälde Weißer Punkt aus dem Jahr 1923 in ein­er Vir­tu­al-Real­i­ty-Umge­bung zum Klin­gen. Orlanda­tou isolierte einzelne Ele­mente des Bildes, ord­nete sie im Raum an und wies ihnen bes­timmte Töne und inter­ak­tive Eigen­schaften zu. Das Pro­jekt SEE, HEAR, PLAY KANDINSKY! ent­stand in Zusam­me­nar­beit der Ham­burg­er Kun­sthalle mit der Hochschule für Musik und The­ater Hamburg.

Ver­wan­delte Wass­i­ly Kandin­skys Gemälde in Klänge: Kon­stan­ti­na Orlandatou

Besuch­er kön­nen mit ein­er VR-Brille und Con­trollern in den Hän­den Kandin­skys Gemälde betreten, sich darin bewe­gen und seine Ele­mente als Klänge erleben. Einzelne For­men lassen sich greifen, bewe­gen und in Klänge ver­wan­deln. Die VR-Instal­la­tion ist in die Dauer­ausstel­lung der Licht­wark-Galerie der Ham­burg­er Kun­sthalle integriert.

Wass­i­ly Kandin­sky: Weißer Punkt. „Der Punkt ist Ure­le­ment, Befruch­tung der leeren Fläche“, erk­lärte Kandin­sky in sein­er Schrift Über das Geistige in der Kun­st

(Foto: © Ham­burg­er Kunsthalle)

Wass­i­ly Kandin­sky besaß eine synäs­thetis­che Begabung. Die Far­ben ver­wan­del­ten sich für ihn in Far­bklänge und weck­ten Assozi­a­tio­nen zur Musik. Als er in sein­er Jugend Richard Wag­n­ers Lohen­grin hörte, kon­nte er alle seine Far­ben sehen, und es wurde ihm bewusst, dass Malerei die gle­iche Macht wie die Musik besitzt.

Unter dem Eindruck der Atomzertrümmerung

Kandin­sky gilt als Begrün­der der abstrak­ten Malerei. Sein erstes abstrak­tes Aquarell ist auf das Jahr 1910 datiert. Die märchen­hafte Vision Moskaus in der abendlichen Sonne war es, die ihn bere­its früh zur Abstrak­tion angeregt hat­te. Als er 1895 in St. Peters­burg eine Ausstel­lung franzö­sis­ch­er Impres­sion­is­ten sah, erlebte er vor einem der Heuhaufen-Bilder Claude Mon­ets einen Schock. Er erkan­nte das Dargestellte zunächst gar nicht, bis ihm bewusst wurde, dass er vor einem wirk­lichen Bild stand. Das entschei­dende Erleb­nis hat­te er in München. Als er von der „Atom­z­ertrüm­merung“ hörte, „traf mich die Ent­deck­ung mit schreck­lich­er Gewalt, als sei das Ende der Welt ange­brochen.“ Diesem Erleb­nis sprach er die größte Bedeu­tung für seine Hin­wen­dung zur abstrak­ten Malerei zu.

Schwebende Gestirne

Als Kandin­sky 1922 von Wal­ter Gropius ans Bauhaus gerufen wurde, wandte er sich der abstrak­ten geometrischen Form zu. Der Grund wurde raumhaft, und die Kreise lassen an schwebende Gestirne denken. „So scheinen“, schreibt der Kun­sthis­torik­er Wern­er Haft­mann, „vor dem Unendlichkeit­sraum kos­mis­che Kör­p­er aufzuglühen und für einen Augen­blick in ihrer Kon­stel­la­tion eine sphärische Har­monie durch­leucht­en zu lassen.“