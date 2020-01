Willkommen im neuen Klassik-Jahr,

alles, was sicher ist, ist, dass alles unsi­cher bleibt – der Wan­del hat längst begon­nen, auch in der Klas­sik-Welt. Davon ist heu­te in der Klas­sik-Woche die Rede.

WAS IST

Andris Nel­sons beim Radetz­ky-Marsch. Nächs­tes Jahr über­nimmt Ric­car­do Muti das Neu­jahrs­kon­zert in Wien.

ZUKUNFT DES NEUJAHRSKONZERTES

Sind Sie auch mit Andris Nel­sons in das neue Jahr gerutscht, mit neu­em Radetz­ky-Marsch (kaum auf­fäl­lig), und Pur­ple-Vel­vet-Zelt-Sak­ko (sehr auf­fäl­lig)? Haben Sie auch wie­der die vom öster­rei­chi­schen Tou­ris­mus­ver­band gespon­ser­ten Kitsch-Ein­spiel­fil­me mit flat­tern­den Beet­ho­ven-Noten und einer durch die Gegend het­zen­den unsterb­lich ver­lieb­ten Dame in rotem Kleid ertra­gen? Sicher, Tra­di­ti­on ist das größ­te Kapi­tal der Öster­rei­cher, aber auch in Wien klopft die Zukunft an die Tür. Die Rech­te für die welt­wei­te Über­tra­gung aus dem Gro­ßen Musik­ver­eins­saal am 1. Janu­ar wer­den über­nächs­tes Jahr von den Wie­ner Phil­har­mo­ni­kern neu aus­ge­schrie­ben – nicht aus­ge­schlos­sen, dass Medi­en-Kon­zer­ne jen­seits des ORF mit­bie­ten. Die Öster­rei­chi­sche Fuß­ball-Bun­des­li­ga ist mit Live-Spie­len ja bereits vom Künigl­berg ver­schwun­den. Sicher ist, dass auch die Klas­sik-Medi­en in den 20er-Jah­ren voll­kom­men neu den­ken wer­den.

STREAMEN OHNE ENDE

Und auch der Musik-Kon­sum hat sich nun end­gül­tig geän­dert. Das Audio strea­ming hat sich als umsatz­stärks­tes For­mat im deut­schen Musik­markt eta­bliert. 2019 haben die Music-Streams mit 107 Mil­li­ar­den zum ers­ten Mal die 100-Mil­li­ar­den-Mar­ke geknackt, wie der Bun­des­ver­band Musik­in­dus­trie bekannt­gab. Zum Ver­gleich: Im Vor­jahr gene­rier­ten die Deut­schen noch 79,5 Mil­li­ar­den, 2017 rund 56,4 Mil­li­ar­den Streams. Auch die Labels stel­len sich inzwi­schen immer mehr auf das Strea­ming-Modell ein, obwohl auch hier voll­kom­me­nes Neu­den­ken ange­sagt ist: Vie­le Orches­ter wie die Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­ker und ein­zel­ne Klas­sik-Künst­ler haben schon ihre eige­nen Labels.

____________________________________

____________________________________

THIELEMANNS NEUES OSTER-FESTIVAL

Auch Chris­ti­an Thie­le­mann hat uns mit sei­ner Staats­ka­pel­le Dres­den im ZDF wie­der über die Jah­res­gren­ze diri­giert. 2019 wur­de klar, dass Diri­gent und Orches­ter die Salz­bur­ger Oster­fest­spie­le ver­las­sen müs­sen – Thie­le­manns Ver­trag als künst­le­ri­scher Lei­ter der Bay­reu­ther Fest­spie­le ist nicht ver­län­gert wor­den. Nun hat er aus­ge­rech­net in einem Dresd­ner Bou­le­vard­blatt ange­kün­digt, dass die Staats­ka­pel­le und er zukünf­tig ein Strauss-Fes­ti­val zu Ostern in Dres­den wür­den abhal­ten wol­len. Was genau beson­ders dar­an ist, dass die Kapel­le in ihrer Hei­mat auf­tritt, ist nicht ganz klar – aber so kommt der Chef­di­ri­gent in Zukunft viel­leicht wenigs­tens auf die von ihm ver­trag­lich zuge­si­cher­ten Diri­ga­te vor Ort.

BLASPHEMIE ODER KUNST?

Olga Neu­wirths Oper „Orlan­do“ an der Wie­ner Staats­oper hat Ende des letz­ten Jah­res für Furo­re gesorgt. Nun hat sie ein juris­ti­sches Nach­spiel: Die Kom­po­nis­tin zitiert in ihrem Werk Mar­tin Gott­hard Schnei­ders Kir­chen­lied „Dan­ke für die­sen guten Mor­gen“. Nun ver­bie­tet der Gus­tav Bos­se Ver­lag die wei­te­re Ver­wen­dung: „Das Lied wird in einer kari­kie­rend-ent­wür­di­gen­den Form dafür ver­wen­det, die Bigot­te­rie in der Gesell­schaft dar­zu­stel­len. […] Das Lied ‚Dan­ke für die­sen guten Mor­gen‘in die­sem Kon­text zu ver­wen­den, auch wenn dies mit künst­le­risch anspruchs­vol­len Mit­teln geschieht, ent­spricht in kei­ner Wei­se den Inten­tio­nen des Kom­po­nis­ten Mar­tin Gott­hard Schnei­der.“

____________________________________

____________________________________

WAS WAR

STREIK IN FRANKREICH

Der Streik in Frank­reich legt auch die Kul­tur lahm. (Foto: Ste­pha­ne de Saku­tin)

Boah, Frank­reich! Das gan­ze Land liegt lahm – auch das Kul­tur­le­ben. Eber­hard Spreng berich­tet für den Tages­spie­gel über durch­aus krea­ti­ves Strei­ken: „Die kom­mu­nis­ti­sche Gewerk­schaft CGT hat zum ver­schärf­ten Streik an genau drei Aben­den auf­ge­ru­fen, an denen in Paris drei wich­ti­ge Pre­mie­ren statt­fin­den sol­len. Die meis­ten Thea­ter spie­len; nur an der Comé­die Françai­se streikt die Büh­nen­tech­nik. Vor der alten Gar­nier-Oper hat­te das Bal­lett bereits streik­un­ter­stüt­zend getanzt; das Orches­ter hat­te vor der moder­nen Bas­til­le-Oper ein Mini-Kon­zert gege­ben, das mit einer Orches­ter­fas­sung der ‚Mar­seil­lai­se‘ ende­te.“ Fakt ist aber auch: Die Pre­mie­re der Oper „Der Bar­bier von Sevil­la“ an der Opé­ra Natio­nal de Paris wur­de abge­sagt. Ein Umstand, für den nicht alle Ver­ständ­nis haben. Auch ich hal­te es mit dem Regis­seur Phil­ipp M. Krenn, der gera­de eben­falls in Paris arbei­tet und auf sei­ner Face­book-Sei­te schreibt: „Mit allem nöti­gen Respekt vor den Ängs­ten und Sor­gen der Men­schen, vor frei­er Mei­nungs­äu­ße­rung und dem Recht auf Streik, fra­ge ich mich den­noch, ob es in einer für das Thea­ter ohne­hin schwie­ri­gen Zeit die rich­ti­ge Ant­wort ist, Vor­stel­lun­gen abzu­sa­gen und die Häu­ser geschlos­sen zu hal­ten. Ver­mag ein stum­mes Thea­ter wirk­lich Druck aus­zu­üben?“

OFFENE FRAGEN AN DER KOMISCHEN OPER

Die Sanie­rungs­kos­ten der Komi­schen Oper in Ber­lin sol­len 227 Mil­lio­nen Euro betra­gen. Viel Geld, viel Debat­te, berich­tet Fre­de­rik Hans­sen im Tages­spie­gel. Inzwi­schen geht es um die Details. Soll das Haus in den Zustand von 1966 oder in den ursprüng­li­chen Zustand gebracht wer­den? Was ist mit den gera­de sanier­ten Gar­de­ro­ben? Fra­gen über Fra­gen – und Zoff in der Ber­li­ner Poli­tik. Die Oppo­si­ti­on besteht dar­auf, dass der Umbau erst los geht, wenn jedes Detail geplant ist, um eine Kos­ten­ex­plo­si­on wie an der Lin­den­oper zu ver­mei­den. „Dies­mal dür­fen die Sanie­rungs­ar­bei­ten wirk­lich erst dann los­ge­hen, wenn die voll­stän­di­gen Bau­pla­nungs­un­ter­la­gen vor­lie­gen“, betont Sibyl­le Meis­ter. „Dar­auf wird das Par­la­ment ach­ten.“ Damit die Sub­stanz des Hau­ses im Vor­feld umfas­send unter­sucht wer­den kann, wür­de sie sogar eine Ver­schie­bung des Bau­be­ginns in Kauf neh­men.

____________________________________

____________________________________

PERSONALIEN DER WOCHE

Ein bewe­gen­des Inter­view ist Manu­el Brug mit Ric­car­do Muti gelun­gen – bei der WELT noch hin­ter der Pay­wall, ist es nun in gan­zer Län­ge beim Pro­fil zu lesen. The­ma: der anste­hen­de 80. Geburts­tag, sei­ne Lieb­lings­or­ches­ter in Chi­ca­go und Wien und sei­ne Gedan­ken über den Tod: „Ich hof­fe, ich kom­me ins Fege­feu­er.“ +++ Die Fest­spie­le Zürich kön­nen sich nicht mehr finan­zie­ren – 2020 wird das letz­te Jahr sein und damit das Ende des Ver­su­ches, Luzern Paro­li zu bie­ten. +++ Span­nend ein Arti­kel in der New York Times: Hier for­dert Antho­ny Tom­ma­si­ni Anna Netreb­ko auf, nicht nur Opern toter Kom­po­nis­ten zu sin­gen. Puc­ci­ni wür­de sich wun­dern, schreibt Tom­ma­si­ni, dass die Netreb­ko kei­ne Gegen­warts­mu­sik singt. +++ Die ame­ri­ka­ni­sche Sopra­nis­tin Lin­da Wat­son wird am 19. Janu­ar an der Wie­ner Staats­oper als Kam­mer­sän­ge­rin aus­ge­zeich­net. +++ Der Opern­sän­ger Dirk Drie­sang ist seit jeher weni­ger durch sei­ne Stim­me, als eher durch sei­ne poli­ti­sche Mei­nung auf­ge­fal­len – nun hat das ehe­ma­li­ge AfD-Vor­stands­mit­glied die Par­tei ver­las­sen: aus Pro­test gegen die „Flü­gel­hö­rig­keit“. +++ Im letz­ten Jahr war die jun­ge Kom­po­nis­tin Alma Deut­scher öfter The­ma die­ses Blogs – oder bes­ser: ihr Vater. Nun wur­de bekannt, dass das Salz­bur­ger Lan­des­thea­ter eine Oper bei ihr in Auf­trag gege­ben hat. Tja.

HOLENDER FÜR DOMINGO

Im CRESCENDO spricht sich der ehe­ma­li­ge Wie­ner Staats­opern-Inten­dant Ioan Holen­der gegen den aktu­el­len Umgang mit Pláci­do Dom­in­go beson­ders in den USA aus – Ver­trä­ge müs­sen ein­ge­hal­ten wer­den, fin­det er: „Der Bari­ton gewor­de­ne alte Tenor wur­de welt­weit „ver­bo­ten“. Er sagt zu sei­ner Ver­tei­di­gung, dass in sei­ner glo­rio­sen Zeit „ande­re Stan­dards gegol­ten haben“ und so man­ches als nor­mal erach­tet wor­den sei, was heu­te für Auf­re­gung sor­ge. Er ver­ste­he die heu­ti­ge Welt nicht mehr. Die unauf­ge­reg­te Nor­ma­li­tät sagt klar und unmiss­ver­ständ­lich, dass abge­schlos­se­ne und unter­schrie­be­ne Thea­ter­ver­trä­ge sowohl vom Arbeit­ge­ber, als auch vom Arbeit­neh­mer zu respek­tie­ren sei­en.“ Den gan­zen Arti­kel lesen Sie hier.

ABSCHIED ZWISCHEN DEN JAHREN

Zwi­schen den Jah­ren gegan­gen: Tenor-Legen­de Peter Schrei­er

Er war eine Legen­de und: als Mensch und Stim­me unver­gleich­lich. Der Dresd­ner Kam­mer­sän­ger Peter Schrei­er ist nach lan­ger Krank­heit gestor­ben. Ich erin­ne­re mich noch, wie wir gemein­sam auf dem Thea­ter­platz in Dres­den den Geburts­tag von Her­bert Blom­stedt gefei­ert haben. Schon da war zu spü­ren: Peter Schrei­er war mehr als ein Welt­star, er wur­de von sei­ner Hei­mat­stadt ver­ehrt und geliebt. „Ich lebe von der Erin­ne­rung, aber nicht mit Weh­mut, eher viel­leicht mit etwas Stolz“ , hat­te Schrei­er kurz vor sei­nem 80. Geburts­tag 2015 gesagt. Eben­falls zwi­schen den Jah­ren ver­stor­ben, ist der Regis­seur Har­ry Kup­fer – ihm ver­dan­ken vie­le, so wie ich wahr­schein­lich, prä­gen­de Opern­aben­de, in denen die gro­ße Kunst so unend­lich mensch­lich wur­de. Joa­chim Lan­ge ruft ihm in der TAZ mit ost­deut­schem Blick nach. Inter­na­tio­na­len Ruhm erlang­te Kup­fer 1978 mit der Insze­nie­rung des „Flie­gen­den Hol­län­ders“ bei den Bay­reu­ther Fest­spie­len. 1988 schuf er dort einen „Ring des Nibe­lun­gen“, gemein­sam mit dem Diri­gen­ten Dani­el Baren­bo­im. Eben­falls mit Baren­bo­im gestal­te­te er ab 1992 an der Ber­li­ner Staats­oper sämt­li­che Wer­ke Richard Wag­ners. Sei­ne letz­te Insze­nie­rung führ­te ihn 2019 mit Georg Fried­rich Hän­dels „Poros“ zurück an die Komi­sche Oper Ber­lin. Ein Kreis, der sich geschlos­sen hat.

In die­sem Sin­ne: hal­ten Sie die Ohren steif. Und, bit­te, lie­be Klas­sik-Omas: hören Sie end­lich auf, im Hüh­ner­stall Motor­rad zu fah­ren!

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

brueggemann@crescendo.de