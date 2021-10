Die Sopranistin Anna Netrebko hat ihre im November geplanten Auftritte in Verdis „Nabucco“ an der Wiener Staatsoper abgesagt. Die Sängerin müsse sich einer dringenden Operation an der rechten Schulter unterziehen, teilte das Haus am Dienstag mit. Die neue Besetzung der Rolle der Abigalle in den Vorstellungen am 1., 6., 9. und 12. November soll in den nächsten Tagen bekanntgegeben werden.

Anna Netrebko

„Ich leide seit vielen Monaten an lähmenden Schmerzen in der Schulter“, erklärte Netrebko. Ihr Arzt habe ihr dringend zu dem Eingriff und einer anschließenden physischen Rehabilitation geraten. „Es tut mir leid, mein liebes Wiener Publikum diesmal zu verpassen, und ich freue mich darauf, sehr bald wieder für Sie aufzutreten“, betonte die Künstlerin.

In der von Paolo Carignani dirigierten Aufführungsserie der Oper „Nabucco“ gibt Amartuvshin Enkhbat sein Hausdebüt in der Titelpartie. In der letzten Vorstellung ist hingegen Plácido Domingo als Nabucco zu erleben. Als Ismaele debütiert Alessandro Liberatore an der Wiener Staatsoper. Roberto Tagliavini verkörpert den Zaccaria und Szilvia Vörös die Fenena.

