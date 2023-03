Will­kommen in der neuen Klas­sik­Woche,

heute mit einer Grund­satz­frage, mit einem Gerichts­ver­fahren in der Schweiz, einer Provo­ka­tion und aller­hand Perso­na­lien.

Wozu das ganze Theater?

Manchmal ist es sinn­voll, einfach mal grund­sätz­lich zu werden. Warum machen wir eigent­lich das ganze Theater? Das habe ich die Regis­seure und Inten­danten Lotte de Beer und Stefan Herheim gefragt. Beide stehen für Aufbruch. Lotte de Beer posi­tio­niert die Volks­oper in Wien neu: mehr Gegen­wart auf der Bühne, mehr Diver­sität und neue musi­ka­li­sche Zugänge. Stefan Herheim leitet das Musik­theater an der Wien und kann sich im Stag­gione-Prinzip intensiv um die Zusam­men­set­zung der passenden Ensem­bles für die jewei­ligen Produk­tionen kümmern. In meinem Podcast Alles klar, Klassik? sagt Herheim, dass er in seiner Arbeit als Regis­seur viel zu oft gemerkt habe, dass Theater in ihrer künst­le­ri­schen Arbeit von den eigenen Struk­turen bestimmt werden: Eine Carmen kommt auf den Spiel­plan, weil es schon lange keine mehr gab, ein Otello, weil der Tenor mal wieder eine große Rolle braucht. Herheim plädiert dafür, die Idee wieder in den Vorder­grund zu stellen und die Struk­turen der Häuser nach der Kunst zu orga­ni­sieren.

Für Lotte de Beer ist Oper ein Spiegel unserer Zeit, eine „emotio­nale Selbst­ver­ständ­lich­keit“. Sie hält nichts davon, ihre Kritiker zu belehren und ihren Kurs mit Worten zu vertei­digen – sie setzt auf den sinn­li­chen Effekt der Oper. Welche Rolle spielt die Kunst, wenn Politik und Gesell­schaft dem Theater die Insze­nie­rung geklaut haben? Welche Perspek­tiven hat das Musik­theater? Und warum werden Menschen die Bühne immer brau­chen, um im Spiel die Welt zu begreifen. Wenn Sie Lust haben, hören Sie doch mal rein (hier für Apple, bei Spotify oder für alle anderen Player).

Putins Milli­arden-Cellist

Vor vielen Monaten habe ich in diesem News­letter öfters über den Cellisten Sergei Roldugin berichtet. Er war unter Inten­dant Hans-Joachim Frey (heute Inten­dant in Sotschi) beim Bruck­ner­haus in Linz für die „Russi­schen Diens­tage“ verant­wort­lich, trat mit Valery Gergiev im besetzten Palmyra auf und gilt als guter Freund von Wladimir Putin (zu dessen Ehren er beim Semper­Opern­ball 2009 in Dresden spielte). Im Zuge der Panama Papers wurden zwei Milli­arden Dollar auf Firmen von Roldugin nach­ge­wiesen. Roldugin ist einer von vielen Personen, an denen zu verstehen ist, wie wichtig die Kultur in Putins Finanz- und Propa­ganda-Kalkül ist.

Jetzt stehen in der Schweiz Bänker vor Gericht, denen vorge­worfen wird, dass sie nicht sorg­fältig genug geprüft hätten, ob der Cellist für Konten beim Schweizer Ableger der Gazprom­bank berech­tigt gewesen sei. Die Neue Zürcher Zeitung berichtet über den Prozess. Roldugin soll 2014, als es nach der Anne­xion der Krim zu Sank­tionen im Umfeld Putins gekommen sei, als Stroh­mann des russi­schen Präsi­denten aufge­treten sein. Egal, wie der Prozess in der Schweiz ausgeht: Er lehrt uns schon jetzt, dass der Einfluss des Kremls auf die Kultur nicht zu unter­schätzen ist und dass Putins Netz­werke seit jeher Banken, Unter­nehmen und Künst­le­rinnen und Künstler mitein­ander verbunden haben. Die Geschichte Roldugins, der – mit seiner ersten Frau – Tauf­pate bei Putins Kindern war (Foto), hat noch viele andere Aspekte, die sicher bald an anderer Stelle erzählt werden.

Ende für KlickK­lack?

Es geht das Gerücht um, dass der Baye­ri­sche Rund­funk über­legt, seine Sendung KlickK­lack einzu­stellen. Es wäre das letzte Klassik-Format im Deut­schen Fern­sehen. Angeb­lich soll die Sendung, die abwech­selnd von Sol Gabetta und Martin Grubinger mode­riert wird, mit der Pensio­nie­rung ihres Redak­teurs nicht fort­ge­setzt werden.

Auf Nach­frage habe ich aller­dings keine Antwort bekommen. Dieses nur als Gedanke: Radio-Orchester müssen sich nicht wundern, wenn sie immer wieder zur Dispo­si­tion gestellt werden, wenn es das Fern­sehen nicht schafft, der Klassik Räume zu geben.

Ach, Niko­laus!

Die Salz­burger Oster­fest­spiele stehen an. Unser kleiner News­letter hatte damals, als es um den Macht­kampf zwischen Peter Ruzicka und Niko­laus Bachler ging, eindeutig Posi­tion bezogen – für den ehema­ligen Inten­danten der Baye­ri­schen Staats­oper. Und, klar, dass Markus Thiel vom Münchner Merkur die Gele­gen­heit nicht liegen ließ, ein paar Bonmots von ihm im Vorfeld der Fest­spiele einzu­sam­meln. Bachler liefert wie bestellt, spinnt die Mär von „Gesin­nungs­prü­fungen“ in der Kultur fort, um sich selber zum „Märtyrer“ zu stili­sieren, der angeb­lich nicht statt­fin­dende Debatten führen will. Mein Vorschlag: Abon­nieren Sie diesen News­letter, Herr Bachler, und die Debatte kommt jede Woche zu Ihnen nach Hause – kostenlos!

Ach, ja: Und am Ende geht es auch noch gegen das Gendern. Gähn! Klar, kann man auch noch mal debat­tieren wie ein Leser­brief­schreiber diese Woche, der mein Gendern an dieser Stelle als „Besser­wis­se­rerei aus den Stützen das kapi­ta­lis­ti­schen Hoch-Kultur­be­triebes“ inter­pre­tierte. Wir können in unseren Alters­heimen noch lange gegen das Gendern wettern: Früher oder später wird es so normal werden, wie es das für den Duden bereits ist, denn die Welt dreht weiter – und es ist ziem­lich anstren­gend, einfach stehen­zu­bleiben.

Klassik-Radio-Kürzungen: BBC und ORF

Wir hatten es in den letzten Wochen immer wieder mit der Kürzungs­de­batte beim ORF zu tun: 300 Millionen Euro müssen einge­spart werden, noch immer ist offen, ob das legen­däre ORF Radio-Sympho­nie­or­chester Wien von Marin Alsop geop­fert wird. Am 23. März soll dazu entschieden werden. Mindes­tens ebenso drama­tisch sind die Spar­maß­nahmen bei der BBC, hier müssen 20 Prozent des Etats einge­spart werden. Zum Opfer werden dem Kurs wohl die BBC Singers fallen, der einzige Radio­chor des Landes mit 20 festen Stellen.

Simon Webb von der BBC begründet den Schritt so: „Wir wollen unser Publikum an verschie­denen Orten errei­chen, auch dort, wo wir noch nicht sind.“ Deshalb wolle man flexible Ensem­bles schaffen und mit mehr regio­nalen Künst­le­rinnen und Musi­kern in ganz Groß­bri­tan­nien zusam­men­ar­beiten. „Wir wollen die Einspa­rungen möglichst kreativ gestalten“, so Webb. Aber am Anfang stünde die Tatsache, dass man schlicht nicht mehr das Geld habe, um weiter­zu­ma­chen wie bisher. Der Guar­dian spricht von einem Akt des kultu­rellen Vanda­lismus.

Frank­furter Milli­arden

Theater kosten Geld – immer! Gerade hat die DPA die Kosten für Sanie­rungen allein in Hessen vorge­rechnet. Für die Staats­theater in Kassel, Wies­baden und Darm­stadt seien allein vom Land bis 2024 insge­samt 78 Millionen Euro im Haus­halt für Moder­ni­sie­rungen vorge­sehen. Beson­ders kost­spielig wird die Situa­tion in Frank­furt: Oper und Schau­spiel sollen in der Innen­stadt neu gebaut werden. Eine Exper­ten­kom­mis­sion schätzt die Kosten auf 1,27 Milli­arden Euro.

Perso­na­lien der Woche

Wir haben es an dieser Stelle bereits vor einigen Wochen geschrieben, nun ist es offi­ziell: Daniel Harding wird 2024 das Orchester Santa Cecilia in Rom über­nehmen. Er hat einen Fünf­jah­res­ver­trag als Nach­folger von Antonio Pappano unter­schrieben. +++ An der Anton Bruckner Privat­uni­ver­sität in Linz wird ein Niko­laus Harnon­court Zentrum gegründet. Es über­nimmt den künst­le­ri­schen Nach­lass des 2016 gestor­benen Diri­genten und Cellisten, der auch sein Leben und Werk doku­men­tiert. Es handelt sich um audio­vi­su­elle Medien, rund 50 Regal­meter Noten­ma­te­rial sowie knapp zwei Kubik­meter Korre­spon­denzen, Essays, Notizen zu Werken und zur Auffüh­rungs­praxis, Vortrags­ma­nu­skripte sowie Mate­rial zu seiner jahre­langen univer­si­tären Lehre.

Thomas Tren­kler berichtet in der öster­rei­chi­schen Zeitung Kurier, dass es im Direk­to­rium der Salz­burger Fest­spiele noch immer rumort – auch nach dem Macht­wort von Landes­haupt­mann Wilfried Haslauer gibt es keine Ruhe zwischen der entmach­teten Fest­spiel-Präsi­dentin Hammer und Inten­dant Markus Hinter­häuser – viel­leicht sollten sie sich mal gemüt­lich im Café Bazar ausspre­chen. +++ Sopran-Battle in der New York Times. Die Zeitung berichtet über zwei Premieren an der Met und stellt fest: Während Sonya Yoncheva der Atem für die langen Norma-Bögen fehlt, besticht Angel Blue als warm timbrierte Violetta in La Traviata. +++ Juan Diego Flórez hat seinen Vertrag als Künst­le­ri­scher Leiter des Rossini-Festi­vals in Pesaro bis 2026 verlän­gert.

Und wo bleibt das Posi­tive, Herr Brüg­ge­mann?

Ja, wo zum Teufel bleibt es denn? Heute ist es ein Bild, das der Pianist Rudolf Buch­binder gepostet hat, es zeigt ihn mit Daniel Baren­boim und Martha Arge­rich: Drei Piano-Legenden treffen sich in Wien.

In diesem Sinne: Halten Sie die Ohren steif!

