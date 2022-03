Das Münch­n­er Rund­funko­rch­ester feiert sein 70-jähriges Beste­hen mit ein­er musikalis­chen Rückschau auf seine Vergangenheit.

Das Münch­n­er Rund­funko­rch­ester hat­te keinen leicht­en Beginn und keine ein­fache Geschichte. Nach­dem Radio München im Mai 1945 als Sender der Mil­itär­regierung den Betrieb aufgenom­men hat­te, gab es mehrere For­ma­tio­nen, die für den Sender Unter­hal­tungsmusik spiel­ten. Da waren die Musik­er des Kom­pon­is­ten und Diri­gen­ten Kurt Graunke, das Rund­funk-Tan­zorch­ester unter Her­bert Beckh sowie ein großer hau­seigen­er Orch­ester­pool, der 1950 bere­its 145 Musik­er umfasste und je nach Auf­gaben in ver­schiede­nen Beset­zun­gen spielte.

Wern­er Schmidt-Boel­cke, der erste Chefdiri­gent des Münch­n­er Rundfunkorchesters

Für das am 1. April 1952 neu zu bildende Rund­funko­rch­ester wur­den Musik­er aus allen drei Klangkör­pern aufgenom­men, ein schmer­zlich­er Prozess, der, wie Doris Sen­nefelder in ihrem Band zum 50-jähri­gen Beste­hen des Orch­esters schrieb, „auch men­schliche Aspek­te“ berührte. Kün­st­lerisch­er Leit­er wurde der Kom­pon­ist und Diri­gent Wern­er Schmidt-Boel­cke. Am 26. Okto­ber 1952 leit­ete er im Kon­gress­saal des Deutschen Muse­ums das erste Son­ntagskonz­ert. Unter dem Mot­to „Meis­ter der heit­eren Muse“ standen Werke von Paul Abra­ham, Theo Mackeben, Jacques Offen­bach, Franz Lehár, Johann Strauß und Carl Michael Ziehrer auf dem Programm.

Wern­er Schmidt-Boel­cke und das Münch­n­er Rund­funko­rch­ester 1963 bei der Eröff­nung des Stu­dio-Neubaus des Bay­erischen Rundfunks

Auf­gabe des Orch­esters war es, die Zuhör­er in Konz­erten sowie an den Rund­funkgeräten zu unter­hal­ten. Doch war der Begriff Unter­hal­tungsmusik immer noch über­schat­tet von jen­er unglück­seli­gen hier­ar­chis­chen Ein­teilung in Unter­hal­tungsmusik und ern­ste Musik, an der Richard Strauss keinen gerin­gen Anteil gehabt hat­te. Vom „Wiener Operetten­schund“ hat­te er als Präsi­dent der Reichsmusikkam­mer geschrieben und Lehár als „Gassen­musikan­ten“ bezeichnet.

Schmidt-Boel­cke wehrte sich denn auch gegen die Beze­ich­nung Unter­hal­tung­sor­ch­ester. „lch habe gesagt, Musik­er kön­nen sich beim Spie­len nicht unter­hal­ten und die Leute sollen sich, wenn wir spie­len, auch nicht unter­hal­ten“, zitiert Sen­nefelder ihn aus einem Inter­view. So einigte man sich auf die Beze­ich­nung Rund­funko­rch­ester. Zu den Solis­ten der ersten Jahre gehörten Sari Barabas, Eri­ka Köth, Rudolf Schock, Cate­ri­na Valente und Peter Alexan­der. Häu­fige Gäste am Diri­gen­ten­pult waren Robert Stolz und Willi Boskovsky.

Kurt Eich­horn, der 1967 neuer Chefdiri­gent wurde, führte eine Wende her­bei und gestal­tetet Konz­erte mit Werken von Mozart, Ver­di, Wag­n­er und Richard Strauss. Im Stu­dio 1 begann er die Rei­he der Münch­n­er Funkkonz­erte. Seine Nach­fol­ger baut­en diesen Weg aus und Sänger wie Theo Adam, René Kol­lo, Agnes Balt­sa, Her­mann Prey, Leonie Rysanek, Mar­jana Lipovšek und Simon Estes wur­den als Gast­solis­ten geladen.

In den 1970er- und 1980er-Jahren wur­den mit dem Orch­ester zahlre­iche Gesam­tauf­nah­men von Opern pro­duziert. Chefdiri­gent war ab 1975 Heinz Wall­berg. Er dirigierte das Orch­ester im Bayreuther Fest­spiel­haus zum 50. Todestag von Siegfried Wag­n­er. Auch stöberte er vergessene Büh­nen­werke auf wie etwa Singspiele von Franz Schubert.

Nahm acht Opern mit dem Münch­n­er Rund­funko­rch­ester auf: Lam­ber­to Gardelli

Lam­ber­to Gardel­li, der 1982 die Leitung des Orch­esters über­nahm, gestal­tete seine Son­ntagskonz­erte mit wenig gehörten Kom­po­si­tio­nen von Got­tfried von Einem und Ralph Vaugh­an Williams. Unter den acht Opern, die er mit dem Orch­ester auf­nahm, fan­den sich Werke wie Christoph Willibald Glucks Le cine­si und Georges Bizets Djamileh.

Kon­nte nur vier Konz­erte leit­en: Giuseppe Patané, der bere­its im Jahr nach seinem Amt­santritt verstarb

Giuseppe Patané, der 1988 nach­fol­gte, kon­nte auf­grund seines frühzeit­i­gen Todes 1989 nur vier Auftritte des Orch­esters leit­en. Es fol­gten drei Trauer­jahre, bis zum 40-jähri­gen Beste­hen des Orch­esters Rober­to Abba­do die Chef­po­si­tion über­tra­gen bekam.

Dirigierte das Orch­ester bei Paul Hin­demith und Dar­ius Mil­haud: Rober­to Abbado

Die exis­ten­zielle Frage, die in der Ver­gan­gen­heit nur ab und an zur Debat­te ges­tanden hat­te, sich aber in den 1990er-Jahren mit zunehmender Dringlichkeit stellte, war die Pro­fil­ierung des Rund­funko­rch­esters gegenüber dem Sym­phonieorch­ester des Bay­erischen Rund­funks. Rober­to Abba­do hat­te den Ehrgeiz, sich mit seinen Musik­ern dem Sym­phonieorch­ester eben­bür­tig zu erweisen. So nahm er Werke wie Paul Hin­demiths Oper Har­monie der Welt oder Dar­ius Mil­hauds Konz­ert­suite Scara­mouche in seine Pro­gramme auf.

Schöpfer der Rei­he „Par­a­disi glo­ria“: Mar­cel­lo Viotti

Sein Nach­fol­ger wurde 1998 Mar­cel­lo Viot­ti. Ihm kam die Auf­gabe zu, das Orch­ester in ein neues Jahrhun­dert zu geleit­en mit neuen Wün­schen und neuen Erwartun­gen, auch von Seit­en des Pub­likums. Neue For­mate mussten gefun­den wer­den. „Vorhang auf!“ und „Mittwochs um halb neun“ wur­den die neuen Rei­hen über­schrieben. Auch die Rei­he „Par­a­disi glo­ria“ wurde ins Leben gerufen. In Zusam­me­nar­beit mit dem Chor des Bay­erischen Rund­funks wurde in der Herz-Jesu-Kirche in München geistliche Musik des 20. und dann auch des 21. Jahrhun­derts aufgeführt.

Das Münch­n­er Rund­funko­rch­ester mit Mar­cel­lo Viot­ti und seinem Konzertbus

2004 geri­et das Orch­ester in eine tiefe Krise. Das Orch­ester­ster­ben, das in den 1990er-Jahren über Deutsch­land hin­wegfegte, bedro­hte auch das Münch­n­er Rund­funko­rch­ester. Der Bay­erische Rund­funk beschloss, das Orch­ester bis Ende 2006 aufzulösen. Als die Entschei­dung bekan­nt wurde, erhob sich ein Sturm der Entrüs­tung. Der Fre­un­deskreis des Orch­esters begann eine Unter­schrifte­nak­tion, und zahlre­iche Musik­erkol­le­gen protestierten gegen die Auflö­sung. Tat­säch­lich hat­ten die Aktiv­itäten Erfolg. Der Bay­erische Rund­funk gab dem Orch­ester in verklein­ert­er Form eine neue Chance. Viot­ti erlebte diese Wen­dung allerd­ings nicht mehr. Am 16. Feb­ru­ar 2005 war er bei ein­er Probe mit dem Orch­ester zu ein­er konz­er­tan­ten Auf­führung von Jules Massenets Manon Lescaut zusam­menge­brochen und wenige Tage darauf verstorben.

Verbindet seine kreativsten Erfahrun­gen mit dem Münch­n­er Rund­funko­rch­ester: Ulf Schirmer

Als neuer kün­st­lerisch­er Leit­er wurde 2006 Ulf Schirmer verpflichtet. Als eine sein­er kreativsten Erfahrun­gen beze­ich­nete er seine Zusam­me­nar­beit mit den Musik­ern. So brachte er etwa Wal­ter Braun­fels Oper Verkündi­gung im Prinzre­gen­tenthe­ater zur Wieder­auf­führung, wofür es erst notwendig war, Noten­ma­te­r­i­al herzustellen. Die Vor­bere­itung des Pro­jek­ts hat­te mehrere Jahre in Anspruch genom­men. Zudem wur­den unter sein­er Leitung die Kinder- und Jugend­konz­erte unter dem Mot­to „Klas­sik zum Staunen“ mit einem umfan­gre­ichen päd­a­gogis­chen Pro­gramm aus­ge­baut. Und mit dem Mot­to „Antipas­to“ wurde eine Rei­he öffentlich­er Proben überschrieben.

Ivan Repušić und das Münch­n­er Rund­funko­rch­ester auf den Stufen des Prinzre­gen­tenthe­aters

(Foto: © Felix Broede)

Seit 2017 lenkt Ivan Repušić als Chefdiri­gent die Geschicke des Münch­n­er Rund­funko­rch­esters. Und mit ihm feiert das Orch­ester auch sein 70. Jubiläum.