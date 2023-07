Für den dies­jäh­rigen Musik­wett­be­werb der ARD haben sich 345 Nach­wuchs­künstler aus 41 Ländern beworben. Davon wurden 215 Musiker nach München einge­laden, teilte der veran­stal­tende Baye­ri­sche Rund­funk (BR) am Dienstag mit. Die Vorauswahl­jurys entschieden sich für 22 Klavier­trios, 55 Kontra­bas­sisten, 51 Brat­schisten und 43 Harfe­nisten.

ARD-Musik­wett­be­werb 2018

Der Wett­be­werb beginnt am 28. August. Alle Runden sind öffent­lich und werden in verschie­denen Konzert­sälen Münchens ausge­tragen. Die Ersten Preise sind mit jeweils 10.000 Euro bei den Solisten und 18.000 Euro in der Kate­gorie Klavier­trio dotiert.

Zum Abschluss geben die Preis­träger drei Konzerte am 13., 14. und 15. September, gemeinsam mit dem Münchner Rund­funk­or­chester, dem Münchner Kammer­or­chester und dem Sympho­nie­or­chester des Baye­ri­schen Rund­funks.

Der ARD-Musik­wett­be­werb findet seit 1952 jähr­lich in mehreren Fächern statt und umfasst insge­samt 21 Kate­go­rien. Er wird vom Baye­ri­schen Rund­funk veran­staltet und gilt als der größte Wett­be­werb für Klas­si­sche Musik welt­weit. Für viele renom­mierte Künstler war er das Sprung­brett zur inter­na­tio­nalen Karriere, etwa für Jessye Norman, Thomas Quast­hoff, Anne Sofie von Otter, Sol Gabetta und Chris­toph Eschen­bach.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.