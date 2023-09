Der Musiker Wynton Marsalis und Regisseur Robert Wilson erhalten den diesjährigen "Praemium Imperiale". Der Preis wird in den Bereichen Malerei, Skulptur, Architektur, Musik und Theater/Film vergeben. Weitere Preisträger sind die Malerin Vija Celmins, der Künstler Olafur Eliasson und der Architekt Diébédo Francis Kéré. Der "Grant For Young Artists" geht an die Harlem School of Arts und das Rural Studio der Auburn University. Die Preisverleihung findet im Oktober in Tokio statt.