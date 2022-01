1. Die Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) und Emanuel Schikaneder

1967 stattete der Maler Marc Chagall die Inszenierung von Günther Rennert an der Metropolitan Opera in New York aus. (Foto: © Metropolitan Oper)

Wolfgang Amadeus Mozarts Oper Die Zauberflöte steht unangefochten an der Spitze des Kanon. Ihr Erfolg zeichnete sich bereits bei der Uraufführung am 30. September 1791 im Theater an der Wien ab, die Mozart vom Cembalo aus leitete. Der Erfolg versetzte ihn in euphorische Stimmung. Jeden Abend ging er ins Theater, um seine Oper zu hören. Seiner Frau Constanze, die sich mit ihrer Schwester in Baden aufhielt, zählte er in seinen Briefen all die Nummern auf, die wiederholt werden mussten, und er schrieb: „was mich aber am meisten freuet, ist, der Stille beifall! – man sieht recht wie sehr und immer mehr diese Oper steigt.“

Am 16. Januar 1794 brachte Johann Wolfgang von Goethe Die Zauberflöte am Weimarer Hoftheater auf die Bühne. Anlässlich der dritten Aufführung am 24. Februar teilte er Friedrich Schlegel mit, sie habe „wieder viele Zuschauer aus der Nachbarschaft herbeigelockt“. Goethe plante sogar eine Fortsetzung der Oper, die ursprünglich Die Zauberharfe heißen sollte. Was ihm vorschwebte, war eine gesteigerte Wiederholung von Schikaneders Libretto. 1816 wurde Die Zauberflöte zum ersten Mal in Berlin aufgeführt, wofür Karl Friedrich Schinkel die Bühnenbilder schuf. Die Sternenkuppel für den Auftritt der Königin der Nacht (Titelbild des Beitrags) wurde zum Sinnbild der Oper.