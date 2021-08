Die polnische Sopranistin Teresa Żylis-Gara ist tot. Sie starb im Alter von 91 Jahren, wie die Polnische Nationaloper am Samstag in Warschau mitteilte. „Eine Künstlerin mit außergewöhnlichem Talent, Charisma und Energie ist gegangen“, hieß es in einem Nachruf. Der polnische Kulturminister Peter Glinski würdigte sie auf Twitter als „Polens berühmteste Sopranistin, Legende der Opernszene, Popularisatorin polnischer Musik und Pädagogin“.

Teresa Żylis-Gara (1930–2021)

1930 in Landwarów (heute Lentvaris in Litauen) geboren, studierte Żylis-Gara am Konservatorium in Lodz. 1954 wurde sie Solistin der Staatlichen Philharmoniker Kraków. Auf der Opernbühne debütierte sie 1956 als Halka in der gleichnamigen Oper von Stanisław Moniuszko. 1960 erhielt sie einen 3. Preis beim ARD-Musikwettbewerb. Kurz darauf wurde sie Solistin an den Theatern in Oberhausen und Dortmund sowie an der Deutschen Oper am Rhein. Nach Debüts an der Pariser Oper und der Royal Opera London sang sie in San Francisco. 1968 trat sie an der Metropolitan Opera New York auf und gehörte bis 1984 zu deren Ensemble. Zudem gastierte sie an vielen anderen Opernhäusern der Welt und trat bei den renommiertesten Musikfestivals auf.

Żylis-Garas Repertoire umfasste große Rollen in Opern von Mozart, Verdi, Puccini, Strauss, Tschaikowsky und anderen. Zu ihren Bühnenpartnern zählten Carlo Bergonzi, José Carreras, Plácido Domingo, Luciano Pavarotti und Montserrat Caballé. Neben den Opernpartien trat Żylis-Gara auch als Lied‑, Konzert- und Oratoriensängerin auf. In den letzten Jahren wirkte sie als Pädagogin. Für ihre Verdienste erhielt sie die Ehrendoktorwürde der Musikakademien in Breslau (2004) und Lodz (2016), den polnischen Staatsorden Polonia Restituta und wurde 2012 zum Offizier der Ehrenlegion der Französischen Republik ernannt.

