Niko­laus Bach­lers Kri­tik am Rauswurf Valery Gergievs und Anna Netre­bkos, Igor Lev­it als neuer kün­st­lerisch­er Leit­er des Hei­del­berg­er Frühlings

Willkommen in der neuen KlassikWoche,

dieses Mal mit dem Ver­such, endlich wieder die ganze Bun­theit unser­er Klas­sik-Welt unter die Lupe zu nehmen. Natür­lich kreisen wir auch um die Ukraine, aber wir schweifen auch aus: in unsere Führungs-Kul­tur, in eine Kri­tik der Kri­tik und zu amüsant-merk­würdi­gen Dirigenten-Bildern.

KANN HEUTE EIGENTLICH JEDER DIRIGIEREN?

Fan­gen wir mal mit etwas Unter­halt­samem an: Neuerd­ings ist ja sog­ar Thomas Gottschalk unter die Diri­gen­ten gegan­gen (ich warne AUSDRÜCKLICH davor, diesen Link zu klick­en, wenn es Ihnen unan­genehm ist, sich fremd zu schä­men!) Etwas ser­iös­er ist da sicher­lich das Sym­phonieorch­ester des Bay­erischen Rund­funks (BRSO)! Allerd­ings bin ich inzwis­chen ein wenig unsich­er: Ist dieses Video (siehe oben) wirk­lich lustig? Oder nur peinlich?

Es han­delt sich um ein offizielles Video des BRSO aus der Probe­nar­beit mit Rein­hard Goebel. Der ste­ht da vor dem Ensem­ble, das von Diri­gen­ten-Leg­ende Mariss Jan­sons geschult wurde, das von Simon Rat­tle geleit­et wird. Goebel zieht eine ziem­lich bizarre Show ab: Kalauer, Kinderkram, Schenkelk­lopfer und aller­hand „Didel­didel­damdum­m­dumm“ … zum Schenkelk­lopfen? Ich per­sön­lich finde diesen Umgang mit Profi-Musik­erIn­nen etwas befremdlich, aber vielle­icht ist es ja auch lustig – entschei­den Sie selber!

DISTANZIERUNG ODER NICHT: ACH, BACHLER!

Nun kann man sich darüber stre­it­en, wie inno­v­a­tiv es von Niko­laus Bach­ler ist, nach dem Salzburg­er Oster­fest­spiel-Res­i­denz-Orch­ester, der Säch­sis­chen Staatskapelle Dres­den und Chris­t­ian Thiele­mann, als erstes neues Gas­torch­ester aus­gerech­net das Gewand­hau­sor­ch­ester aus Leipzig mit Andris Nel­sons (eben­falls mit Wag­n­er) an die Salzach zu holen. Absurd sind auf jeden Fall die Ein­las­sun­gen des alten Mannes in Sachen Netre­bko und Gergiev: Als „Hex­en­jagd“ brand­mark­te Bach­ler den Rauss­chmiss Valery Gergievs in München (inkludiert in seine Kri­tik allerd­ings auch den Ober­bürg­er­meis­ter, der schon vorher hätte han­deln sollen) und sagte gle­ichzeit­ig, dass die Türen für Anna Netre­bko in seinem Salzburg auch weit­er­hin offen stün­den: „Selb­stver­ständlich ist Anna Netre­bko willkom­men.“ Geht es hier eigentlich nur noch um’s Geld­ver­di­enen? Glaubt da tat­säch­lich jemand an die Reha­bil­i­tierung von Netre­bko? Sie hat für den Don­bas gespendet, ihren 50. Geburt­stag im Putins Seite im Kreml gefeiert und ihre Kri­tik­er „human shit“ genan­nt? Wie soll eine Reha­bil­i­ta­tion bitteschön stat­tfind­en? Etwa mit einem ersten „Friedens-Auftritt” beim Opus Klas­sik? Als Kan­di­datin bei „Klein gegen Groß“? Oder tat­säch­lich in Bach­lers Salzburg-Klün­gel? Wie wäre es mit einem Bene­fiz-Konz­ert aller anderen Kün­st­lerIn­nen, die bei ihrer Agentin unter Ver­trag ste­hen: Daniel Baren­boim, Rolan­do Vil­lazón, Michael Volle, Gabriela Scher­er und Reg­u­la Müh­le­mann. Die Fir­ma Even­tim verkauft auf jeden Fall munter weit­er Tick­ets für Anna Netre­bko und ihren Yusif – am 6.9.2023 sollen die bei­den ange­blich im Wiener Konz­erthaus zu hören sein. Tick­et­preis: 416 Euro!

WO IST ANNA NETREBKO GEBLIEBEN?

Während ich den let­zten Absatz geschrieben habe, habe ich noch ein­mal auf der Seite von Anna Netre­bkos Agen­tur Cen­tre Stage nachgeschaut. Ich habe gegoogelt: „Anna Netre­bko Cen­tre Stage Artist Man­age­ment“ und fand tat­säch­lich einen Link – der aber führte mich nicht auf Netre­bkos Seite, son­dern auf die Agen­tur-Seite von Sopran-Kol­le­gin Reg­u­la Müh­le­mann. Im Google-Cash kann man sehen, wie eine Seite vor der let­zten Änderung aus­ge­se­hen hat, und tat­säch­lich: Noch let­zten Don­ner­stag erschien unter eben diesem Link die Cen­tre-Stage-Seite von Anna Netre­bko (siehe Screen­shots). Am Woch­enende war Netre­bko dann vol­lkom­men von der Web­site ihrer Agen­tur ver­schwun­den. Meine Anfrage, ob man sich getren­nt habe, blieb bis zum Redak­tion­ss­chluss dieses Newslet­ters (Son­ntag 20:00) unbeant­wortet. Bleibt festzuhal­ten: Netre­bko ist von der Cen­tre-Stage-Seite ver­schwun­den, ihren Link hat Reg­u­la Müh­le­mann über­nom­men. Eine span­nende Frage ist auch, wer derzeit eigentlich die Food-Bilder von Anna Netre­bko auf Insta­gram stellt (das Net­zw­erk wurde in Rus­s­land bekan­ntlich abge­dreht). Netre­bkos Gat­te, Yusif Eyva­zov, hat der­weil ein Konz­ert in Moskau an der Seite des ukrainis­chen Sängers Kir­ill Turichenko auf Grund von „schwieri­gen logis­tis­chen Prob­le­men“ ver­schoben. Macht ja nichts – er soll ja weit­er­hin an der Mailän­der Scala singen!

KEINER WILL MEHR CHEF WERDEN

Es wird immer schw­er­er, Führungsposten und Fachkräfte in der Kul­tur zu beset­zen. Liegt es daran, dass ger­ade Kul­tu­run­ternehmen eine Unternehmen­skul­tur fehlt? Warum sind Kul­tur-Chefs beson­ders oft „ver­hal­tensauf­fäl­lig“? Das debat­tiere ich in meinem aktuellen Pod­cast „Alles klar, Klas­sik?“ mit dem Head­hunter und ehe­ma­li­gen Chef des Deutschen Büh­nen­vere­ins, Marc Grand­mon­tagne, (ab 39:20: „Viele Jobs in der Kul­tur sind unat­trak­tiv gewor­den. Zum Teil liegt es an der fehlen­den Rück­endeck­ung der Kul­tur­poli­tik“) und mit Hele­na Ernst. Die Exper­tin für Führungskräfte bei der Ber­tels­mann-Stiftung sieht dur­chaus gute Beispiele für Führungskräfte in der Kul­tur. Den ganzen Pod­cast gib es, wenn Sie hier klick­en. Außer­dem lassen wir – wie jede Woche – die let­zte Woche Revue passieren.

KRIEG IN DER UKRAINE UND DIE KULTUR

Wer nach den Newslet­tern der let­zten Wochen gedacht hat, das Bruck­n­er­haus in Linz sei in Erk­lärungsnot wegen sein­er „Rus­sis­chen Dien­stage“ von Pana­ma-Geld-Auf­be­wahrer Sergei Roldug­in und auf Grund der Ein­mis­chung des Öster­re­ichis­chen Kan­zler­amtes. Von wegen! Man hat das diese Woche ganz öster­re­ichisch geregelt, sich wegge­duckt und die „Rus­sis­chen Dien­stage“ ein­fach in „Ukrainis­che Dien­stage“ umbe­nan­nt. War was, Diet­mar Ker­schbaum? +++ Was war das für ein Black­out, als der Pianist Boris Bere­sows­ki den Ukrain­ern in ein­er Talk­show den Strom abstellen wollte. Seine Aus­sage bereut er inzwis­chen und will sich nicht mehr zu poli­tis­chen The­men äußern. Da hat sich ein­er mächtig ver­rit­ten und ist noch immer nicht sauber aus sein­er Argu­men­ta­tions-Krise her­aus­gekom­men. +++ Unbürokratis­che Hil­fe IST möglich, das beweist das Goethe-Insti­tut, indem es Kün­st­lerin­nen und Kün­stlern aus der Ukraine ein unkom­pliziertes 2.000-Euro-Stipendium anbi­etet. Gut so, auch wenn die Coro­na-Hil­fen für soloselb­st­ständi­ge Kün­st­lerIn­nen aus Deutsch­land damals wesentlich schlep­pen­der und bürokratis­ch­er gelaufen sind. +++ Das preis­gekrönte Baltic Sea Phil­har­mon­ic unter Grün­dungs­diri­gent Krist­jan Järvi bangt um sein Ende. Das Ensem­ble wurde 2008 vom Use­domer Musik­fes­ti­val und der Nord Stream AG ini­ti­iert und schrieb sich etwas schein­heilig Ver­ständi­gung und gute Nach­barschaft der Anrain­er­staat­en der Ost­see auf die Fah­nen. „Ich füh­le mich auch bet­ro­gen. Es fühlt sich fast so an, als hätte Putin mir ein Mess­er in den Rück­en ger­ammt“, erk­lärte Järvi. „Wir hat­ten und haben eine Mis­sion: ein großes Forum zu bilden, um Men­schen zusam­men­zubrin­gen — und um damit zu ver­hin­dern, dass genau so etwas passiert, wie jet­zt. In der Musik gibt es keine Gren­zen!”. Kun­st sei nicht käu­flich, sagte er – und hat doch seit Jahren das Gegen­teil bewiesen. +++ Eine ähn­liche Stel­lung­nahme von Teodor Cur­rentzis und der Finanzierung seines Orch­esters Musi­cAeter­na ste­ht übri­gens noch aus. +++ Für ein offenes Rus­s­land-Bild plädiert der ukrainis­che Kom­pon­ist Valentin Sil­ve­strov in der Deutschen Welle: „Das Gesicht Rus­s­lands ist nicht Putin, son­dern die rus­sis­che Kul­tur“, sagt Silvestrov.

BITTE KRITISIERT UNS – DER VIDEO-TALK

Bere­its let­zte Woche hat uns das The­ma Musikkri­tik beschäftigt, nun ist auch die erste Folge der Diskus­sions-Runde des Lucerne Fes­ti­vals online. Inten­dant Michael Hae­fliger hat das Forum ins Leben gerufen, weil er um die Zukun­ft der Musikkri­tik fürchtet. Ich debat­tiere das The­ma im ersten Talk aus Ver­anstal­ter-Per­spek­tive gemein­sam mit Hae­fliger und mit der Jour­nal­istin Han­nah Schmidt: „Ich wollte nie eine Kri­tik­erin mit Sei­den­schal und Par­ti­tur sein“ / „Wenn bei Otel­lo geblack­faced wird, habe ich keine Lust mehr, über die musikalis­che Qual­ität zu bericht­en.“ Außer­dem dabei die Inten­dan­tin des Ton­halle-Orch­esters Ilona Schmiel: „Wir müssen uns in Zukun­ft auch um unsere eigene Kri­tik küm­mern und vol­lkom­men neue For­mate andenken.“ Das ganze Video gibt es hier.

PERSONALIEN DER WOCHE

Manch­mal scheint die bunte Vielfalt der Klas­sik-Welt beson­ders schnell zu schrumpfen, sich auf nur einen Men­schen zusam­men­zukochen. Ein Beethoven-Pod­cast? Fra­gen wir Igor Lev­it! Ein­wei­hung des Thomas Mann Klaviers in den USA? Fra­gen wir Igor Lev­it! Bun­desver­samm­lungs-Abge­ord­neter der Grü­nen? Fra­gen wir Igor Lev­it! Und nun eben: Neuer kün­st­lerisch­er Leit­er des Hei­del­berg­er Früh­lings? Macht: Igor Lev­it! Gemein­sam mit Fes­ti­valchef Thorsten Schmidt wird er das Fes­ti­val von der Spielzeit 2022/2023 an ver­ant­worten. Und es han­delt sich mit Hei­del­berg ab sofort natür­lich nicht um irgen­deinen Ort, son­dern um einen – wie Lev­it sagt – „Frei­heits- und Lern-Ort”. Na denn. +++ Das 1801 von Emanuel Schikaned­er errichtete The­ater an der Wien wird grund­saniert: Die Kosten betra­gen 60,05 Mil­lio­nen Euro. „Die Sanierung und Mod­ernisierung des his­torischen The­aters ist ein drin­gend notwendi­ger Schritt, um das Opern­haus auf lange Sicht fit für die Zukun­ft zu machen”, sagte der Geschäfts­führer der Wien Hold­ing, Kurt Gol­low­itzer. Regis­seur Ste­fan Her­heim wird das Haus durch die Sanierungszeit führen. +++ Die Pianistin Annerose Schmidt ist tot. Wie die Berlin­er Hochschule für Musik Hanns Eisler am Mon­tag mit­teilte, starb die frühere Rek­torin nach langer Krankheit am ver­gan­genen Don­ner­stag. Sie wurde 85 Jahre alt. Schmidt galt als eine der besten Pianistin­nen der DDR. +++ Per­sön­lich bewegt hat mich der Tod von Michail Jurows­ki, mit dem ich vor eini­gen Jahren gemein­sam an einem Film über „Peter und der Wolf“ und Sergei Prokof­jew gear­beit­et habe: Er kan­nte die Flucht, war ein­er der weni­gen, der an Stal­ins Todestag am Grab Prokof­jews stand und hat das musikalis­che Leben auch in Deutsch­land geprägt. Leben Sie wohl, Michail Jurowski.

WO BLEIBT DAS POSITIVE, HERR BRÜGGEMANN?

Ja, wo zum Teufel bleibt es denn? Vielle­icht in einem Tele­fonat, das ich diese Woche mit Salzburg-Inten­dant Markus Hin­ter­häuser geführt habe – wir haben uns ein wenig angeschrien, und dann doch Stück für Stück nach vorne gehangelt. Er sei in Sachen Gergiev falsch von der DPA zitiert wor­den, hätte sich kom­plex­er geäußert und auch den Münch­n­er Bürg­er­meis­ter in seine Kri­tik ein­be­zo­gen (er habe den Diri­gen­ten viel zu spät raus­ge­wor­fen). Das damals ein­geleit­ete Salzburg-Spon­sor­ing von Gazprom sei natür­lich falsch gewe­sen, andere rus­sis­che Förder­er der Salzburg­er Fest­spiele stün­den aber nicht unter Ver­dacht der Putin-Nähe. Für mich war die pos­i­tive Erken­nt­nis, dass selb­st (oder ger­ade!) in aufreiben­den Tagen Gespräche weit­er­helfen. Dass es kein Prob­lem sein darf, Fehler einzugeste­hen (ich habe die DPA-Mel­dung ohne Ken­nt­nis des orig­i­nalen ORF-Mate­ri­als zitiert) und dass es im Ide­al­fall immer um die Zukun­ft geht. Hin­ter­häuser und ich waren einig, dass die finanziellen Abhängigkeit­en im Kul­turbe­trieb neu befragt wer­den müssen – und wir wer­den das weit­er debat­tieren. Ich bin ges­pan­nt darauf.

